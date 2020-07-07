الامارات | «إكسبوجر» يستضيف المصوّر العالمي ديفيد نيوتن

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شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبوجر» يستضيف المصوّر العالمي ديفيد نيوتن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن توجّهاته الرامية لتعزيز التجربة التعليمية للمصورين، أطلق المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) في الشارقة، سلسلة ورش عمل افتراضية متخصصة بفنون التصوير، يقدمها المصور العالمي ديفيد نيوتن، وتعرض مباشرة على الموقع الرسمي للمهرجان اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
ويفتح المهرجان باب الانضمام إلى الورش أمام الجميع من مختلف الأعمار والمستويات، حيث يمكن المشاركة ومتابعة الورش مباشرة على الموقع الرسمي للمهرجان.
وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق علاي: «يأتي إطلاق سلسلة ورش العمل الجديدة بعد النجاح العالمي اللافت الذي شهدته مسابقة (#صور_من_المنزل)، للتأكيد على دور إمارة الشارقة وريادتها الثقافية، بالإضافة إلى الأهمية التي توليها لاستثمار طاقات الشباب والمبدعين وتنمية مهاراتهم».
وقال المصور البريطاني العالمي ديفيد نيوتن: «ستأخذ هذه السلسلة من ورش المشاركين في رحلة تعليمية تبدأ بالتحكم في إعدادات الكاميرا وضبطها، إلى ترتيب المشهد وتنظيم عناصره، مع بعض النصائح والإرشادات المتعلقة بمشروعات التصوير المنزلية، بالإضافة إلى الممارسة والتدريب والتعلم أثناء التقاط الصور، وبما أن ورش العمل الافتراضية ستُبث مباشرة، يمكن للمشاركين طرح أسئلتهم واستفساراتهم مباشرة وكأنهم في ورشة عمل حقيقية».
- يفتح المهرجان باب الانضمام إلى الورش أمام الجميع من مختلف الأعمار والمستويات.
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