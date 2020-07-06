أبرزها البيض والبطاطس.. أطعمة يجب طهيها بشكل صحيح منعا للأمراض

صحة

تشكل بعض الأطعمة إذا لم تطبخ بشكل صحيح خطرا على الصحة قبل تناولها، ومن بين هذه الأطعمة التي يجب الحرص على طهيها بشكل جيد منها كما أوردها موقع "times of India".

البطاطس

تنمو أدران البطاطس إذ احتفظ بها فترة طويلة، وتحتوي هذه الأدران على مادة سامة تسمى جليكوالكالويدس، ويمكن أن تسبب إسهالاً وغيبوبة وتشنجاً وتصل إلى الموت في بعض الحالات، لذا يُنصح بإزالتها وطبخ البطاطس بشكل جيد.

الدجاج

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يمكن أن يكون الدجاج مصدر العديد من البكتيريا المسببة للأمراض مثل السالمونيلا.وينصح بطهي الدجاج على حرارة تصل إلى 165 درجة مئوية لضمان خلوه من البكتيريا.

البيض النيء

تناول البيض النيء أمر شائع جداً، ولكن البيضة قد تتعرض للتلوث ببكتيريا السالمونيلا، التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي واضطراب المعدة، وقد ينتقل فيروس الإنفلونزا عبر البيض النيء، لذلك من المهم طبخ البيض بشكل صحيح قبل تناوله.

الأرز النيء

قد يكون الأرز النيئ ملوثاً ببكتيريا برسيليوس سيريوس، والتي تدخل الجسم وتسبب التسمم الغذائي، ولأنها تعيش بسهولة في الظروف الجافة، فإنها قد تعيش في عبوات الأرز في مخزن الطعام، إذا لم يطبخ الأرز بشكل صحيح، فيمكنها البقاء حية والدخول إلى الجسم.

اللحوم الباردة

يمكن أن تشكل بعض أنواع اللحوم الشهية مثل الهوت دوج والسلامي خطراً كبيراً على الصحة إذا استهلكت نيئة أو مطبوخة جزئياً، بسبب بكتيريا الليستيريا، التي توضع في اللحوم عند التصنيع والمعالجة.

الجبن

بعض أنواع الجبن مثل الجبن المكسيكي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، لأنه من الحليب الخام غير المبستر، والمعرض للتلوث بالجراثيم المسببة للأمراض أكثر من الجبن المطبوخ، ما يعني ضرورة تعريضه للحرارة بشكل صحيح أثناء الطهي.