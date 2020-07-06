الصين تتأهب لمواجهة الطاعون الدبلي.. ماذا يفعل "الموت الأسود" في الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: الطاعون مرض خطير يواجه العالم منذ آلاف السنين، والصين تواجه موجة جديد من الطاعون الدبلي أحد أكثر الأنواع شيوعًا والذي يسمى بالموت الأسود يتسبب في أعراض مختلفة تبدأ في الظهور بعد الإصابة في فترة قد تصل لـ 6 أيام. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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