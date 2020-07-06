هل تناولت مشروب مانجو بالحليب من قبل؟.. إليك ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عصير المانجو من المشروبات التي يفضل تناولها الكثيرون نظرا لمذاقها الرائع، ولكن المثير للدهشة هو إضافة الحليب إليها، فهل يساعد ذلك في إمداد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية أم لا؟

يقول الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، إنه يمكن الحصول على العديد من الفوائد الصحية من خلال مزج قطع المانجو مع الحليب، والتي منها:

- تساعد على التشجيع على تناول الحليب وإعطائه نكهة جيدة، حيث يرفض العديد من الأشخاص شربه بمفرده، وبالتالي يتم استخدامه بشكل جيد.

- حصول الجسم على فيتامين سي، وبالتالي استفادة الجسم منه.

- مزج المانجو بالحليب، يؤدي إلى زيادة محتواه، وبالتالي زيادة قيمته الغذائية.

وينصح استشاري التغذية بضرورة عدم الإسراف في تناول المانجو بالحليب، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الأوكسالات، وبالتالي غير محبذ تناولها بكميات كبيرة مع الألبان، حتى لا تؤدي إلى تكوين الحصوات.

وأشار "حماد" إلى أنه من الأفضل تناول كوب أو كوبين من المانجو بالحليب كحد أقصى في اليوم، وليس أكثر من ذلك.

ولفت إلى أن إضافة الحليب للفواكه أمر جيد، خاصة الفواكه التي تحتوي على الأوكسالات، شرط على الإفراط في تناولها، متابعا أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في حصوات الكلى، لا يفضل تناولها، وحتى إذا تم تناولها يفضل بكميات قليلة.

وطالب "حماد" بضرورة الإكثار من تناول المياه يوميا، للتقليل من احتمالية حصوات الكلى.