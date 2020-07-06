أمريكيون يتخلصون من أشياء ثمينة في سلة القمامة: ذهب ولاب توب وميكروويف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

اعتاد بعض الأشخاص على التخلص من الأشياء التي يرونها غير ضرورية في سلة القمامة، في حين أنها قد تكون في نظر فئة "الباحثين عن الكنوز" مهمة للغاية.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير، بعض الأشياء القديمة الثمينة التي تم العثور عليها في صناديق القمامة، منها ما تم إعادة تدويره ليصبح بمثابة هدية رائعة، وفقا لموقع Brightside.

-أول اكتشاف كان عبارة عن خاتم تم إلقائه في سلة قمامة تحت أحد الكباري بأمريكا.

- تم الحصول على هذه المائدة ملقاة على الرصيف، من خلال من 3 ساعات ودفع 4 دولارات، تم إعادة تدويرها إلى هذا الشكل لتصبح رائعة.

- أحد الأشخاص وجد جهازًا جديدًا يعمل جيدًا لكن تم التخلص منه، والمفاجأة أنه ميكروويف.

- عثر أحدهم على هذا العقد الذي يبلغ وزنه 14 قيراطًا في مستودع نفايات.. تبلغ قيمته 400 دولار تقريبًا.

- اكتشف أحدهم كرسيا رائعا من طراز فريد، أثناء البحث في القمامة.

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- اكتشف أحد الأشخاص جهاز لاب توب "MacBook Pro 13". لم يكن به أي خدش ولكن وجد بعض العيوب البسيطة.

- وجد أحدهم هذا القلب الصغير أثناء الغوص في القمامة، علامة "575 " على القلب تعني الذهب عيار 14.

- مفاجأة جديدة تمثلت في بعض اكتشافات للمجوهرات الحديثة، بما في ذلك أول قطعة ذهبية.

- عثر أحدهم على 4 صناديق من ألعاب القطارات، طاولة واحدة فقط كانت في حاجة إلى تركيبها.

- استطاعت فتاة أن تجد بمساعدة رفيقها، أريكة غاية في الجمال على جانب الطريق، الآن تضعها في غرفة المعيشة الخاصة بها.

- تم العثور على طاولة وكراسي جميلة ملقاة على الطريق في حي جميل، مع شراء بعض الغراء الخشبي، والمشابك، والقماش بقيمة 34 دولارًا، أصبح لدى مكتشفها مائدة طعام جديدة تمامًا.

- ألقت إحدى الجامعات شاشة كبيرة في القمامة بسبب وجود أزمة في الإضاءة الخلفية، ليقوم أحدهم بإصلاح ذلك الأمر وبات لديه تليفزيون جديد الآن.

- وجد أحدهم كاميرا مثالية تعمل جيدا من نوع كانون.