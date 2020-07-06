رغم مرور شهر.. الشرنوبي ينشر صورة جديدة من عقد قرانه: ذكريات وحياة

علاقات و مجتمع

رغم مرور قرابة الشهر على عقد قران الفنان محمد الشرنوبي، وراندا رياض، مديرة أعمال المطرية أنغام، إلا أنه لازال حريصا على نشر صور جديدة من احتفالهما بعقد القران.

ونشر "الشرنوبي" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورة جديدة من عقد القران، معلقًا عليها: "حياة جديدة.. ذكريات جديدة".

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وعلقت راندا رياض على الصور قائلة: "حبيبي ربنا يجعل طريقنا مع بعض كله خير وسعادة ورزق إن شاء الله"، كما علقت هاجر الشرنوبي: "ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم من أي شر" .

وجدت الصورة تفاعلا من المتابعين للفنان محمد الشرنوبي، في التعليقات: "ربنا يحميكم"، "ربنا يرزقكم السعادة والبركة في حياتكم".