حلا شيحة تودع رجاء الجداوي برسالة مؤثرة وتتذكر لقائهما الأخير

علاقات و مجتمع

نعت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت صباح أمس الأحد، متأثرة بفيروس كورونا المستجد الذي داهمها قبل 43 يومًا، حيث شاركت "حلا"، صورة جمعتها بالفنانة الراحلة مصحوبة برسالة مؤثرة متذكرة خلالها لقائهما الأخير.

وقالت حلا شيحة خلال رسالتها، "حتوحشيني يا أجمل الناس مش حنسي حضنك الدافي وطيبة قلبك وكلامك الحكيم ولقائنا الأخير اللي اتمنيتوا وربنا حققهولي بعد سنين، أنا متأكدة أنك في مكان أحلى بجد".

وتابعت مضيفة "حفضل ادعيلك وعمري ما حنساكي أبدا أبدا وحزينة أني مش حشوفك تاني كنت بحبك وبحب كلامك وروحك الطيبة الجميلة إلى اللقاء في الجنة إن شاء الله ربنا يجعلنا جميعا من أهلها إنا لله وإنا إليه راجعون... البقاء لله".

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وفاة رجاء الجداوي

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.