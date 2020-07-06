بعد والدتها.. دنيا عبدالعزيز تنعي رجاء الجداوي: كلكوا بتمشوا وتسيبوني

علاقات و مجتمع

قبل 3 أشهر، خيم الحزن على قلب الفنانة دنيا عبدالعزيز، بوفاة والدتها السيدة جودي الحسيني، والتي منذ رحيلها والاشتياق والآلم يغمر الفنانة الشابة، حتى تجدد الحزن مرة أخرى بوفاة الفنانة رجاء الجداوي التي تعتبرها والدتها الثانية، ونعتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال صورة ظهرت خلالها وهى تحتضنها.

ووجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز، رسالة مؤثرة قالت خلالها، "كلكم بتمشوا وتسيبوني، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة رجاء الجداوي

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.