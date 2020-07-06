تدللي بكريم عطري مميّز حسب جنسيتك

مع بداية كل فصل، قد يزيد اهتمامنا بشراء بعض كريمات الترطيب الجديدة، التي قد تناسبنا أحياناً، وقد لا تناسبنا أحياناً أخرى، أو أننا قد نشعر بأن رائحتها هي التي لا تناسبنا.

ولأن المرأة الخليجية تعشق المسك والورود، والشامية تعشق اللافندر، والمصرية تعشق النعناع، سيقدم لك في ما يلي، طريقة صنع كريمك المنزلي المعطر والمرطب ليديك بهذه المكونات الثلاثة، لتتمتعي بالكريم المفضل والخاص ولديك.

كريم طبيعي للتعطير

1- كريم اللافندر وشمع العسل:

اصنعي كريمك المرطب بنفسك

• قومي بوضع ربع كوب من زيت الزيتون مع ربع كوب من زيت اللوز وربع كوب من زيت بذور العنب وربع كوب من زيت جوز الهند.

• ضعي المكونات على نار هادئة حتى تشعري بدفئها فقط، ولا تدعيها تصل إلى الغليان.

• قومي بوضع شمع العسل، وحركيه برفق حتى يذوب تماماً.

• ابدئي بوضع قطرات من زيت اللافندر مع القليل من الماء حتى يتشكل الكريم، ويصبح جاهزاً.

• اتركيه يهدأ قليلاً، ثم ضعيه في زجاجة "لوشن" فارغة، واستخدميه لترطيب يديك وجسمك عند الحاجة.

2- كريم الورد والفازلين:

وصفات لتعطير الجسم

• قومي بمزج كوب من الفازلين مع ملعقة كبيرة من زيت الورد وقطرات من المسك أو العنبر أو عطرك الشرقي المفضل وعشر قطرات من زيت الليمون.

• ضعي المزيج في حمام مائي حتى يذوب الفازلين، وقومي بالتقليب حتى تمتزج الزيوت مع الفازلين.

• ضعي المزيج في زجاجة "اللوشن"، واستخدميه عند الحاجة، والأفضل بعد الاستحمام، لترطيب وتعطير جسمك بأكمله.

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3- كريم النعناع مع زبدة الكاكاو:

ترطيب وتعطير الجسم

• قومي بوضع نصف كوب من زيت جوز الهند مع ربع كوب من زبدة الكاكاو في حمام مائي على نار هادئة حتى تذوب المكونات.

• أبعديه من النار، ثم أضيفي ملعقتين من زيت اللوز مع قطرات من زيت النعناع.

• امزجي الخليط جيداً، وضعيه في وعاء، واتركيه في الثلاجة حتى يتجمد، واستخدميه عند الحاجة.

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