فساتين سهرة موضة 2020 تزيدك طولاً

لا يغيب الفستان بقصة حورية البحر الشهيرة Mermaid dress عن منصات العروض والسجاد الأحمر لأشهر المهرجانات العالمية، الفستان الذي ابتكره لأول مرة المصمم الفرنسي Marcel Rochas كان القطعة الأكثر رواجًا في الخمسينات وتألقت به أشهر نجمات هوليوود.

شاهدي أحدث موديلات الفستان الذي يعكس كل مرادفات الأنوثة ويمنح من ترتديه قامة ممشوقة ومثالية لذا فهو الأنسب للقصيرات، من مجموعات كوتور ربيع وصيف 2020.

فساتين سهرة حورية البحر بتوقيع ماركات لبنانية





برع المصممون اللبنانيون في تصميم موديلات فائقة الأناقة من فساتين حورية البحر ارتكزت كالعادة على فخامة الخامات ودقة التطريز بالإضافة إلي إتباع أحدث صيحات 2020، فشاهدنا الفساتين منفوخة الكمين لدى زياد نكد Ziad Nakad وإيلي صعب Elie Saab والفساتين المزدانة بالريش عند الأكتاف من مجموعة طوني ورد Tony Ward والفساتين المحبوكه بالترتر والكشاكش من جورج شقرا Georges Chakra.

فساتين حورية البحر بتوقيع ماركات عالمية



استحوذت فساتين حورية البحر على قسم كبير من مجموعات دور الأزياء العالمية وفي مقدمتها أسماء بارزة مثل فالنتينو Valentino حيث كان النصيب الأكبر لهذه القطعة الأنثوية، قُدمت بأكمام طويلة ومغطاة بالترتر أو بطبعات جريئة متداخلة أو مزينة بالكشاكش، كما لفتتنا التصاميم المحتشمة لدى ماركة رولاند فان دي كيمب Ronald van der Kemp والفساتين ذي الكتف الواحد من رالف آند روسو Ralph & Russo

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نصائح لإختيار الفستان المناسب لشكل جسمك



1- ابتعدي عن الفساتين المطبعة في حال كنتِ ممتلئة القوام.

2- اختاري الفساتين بالأكمام المنفوخة لتخفي عيوب الذراعين.



3- الجئي إلى الفساتين المزينة بالريش حول الأكتاف لتزيدي من عرض الجزء العلوي من قامتك.

4- اعتمدي الفساتين المزودة بأحزمة لتبرزي جمال الخصر.

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