مشهد الوداع في "حكايات بنات" يتحول لواقع بين صبا مبارك ورجاء الجداوي 

علاقات و مجتمع

واحد من أكثر المشاهد المؤثرة التي جسدت لحظة فراق الإبنة، لوالدتها، برعت فيه الفنانة الأردنية، صبا مبارك من قبل، خلال إحدى المشاهد التي جمعتها بالفنانة رجاء الجداوي، بمسلسل "حكايات بنات".

واستعرض المشهد لحظة وفاة "رجاء" وانهيار "صبا" على الفور لفقدانها ووداعها للأبد.

واليوم تحولت الدراما، لواقع حقيقي، بعدما ودعت "صبا" الفنانة رجاء الجداوي بالفعل، والتي وافتها المنية صباح أمس، الأحد.

"صبا" استعانت بصورة المشهد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتنعي الفنانة الراحلة.

وعلقت "صبا": "إلى اللقاء يا أحلى واحدة في الدنيا.. مش مصدقة وحزينة.. ومش عارفة حتى أكتب شكرا على كل شيء حلو زرعتيه بقلوبنا كلنا اللي اشتغلو معاكي وجمهورك واللي حبوكي ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبرنا على فراقك".

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وسرعان ما تصدرت الفنانة الأردنية، صبا مبارك، محركات البحث على "جوجل"، عقب نعيها للفنانة رجاء الجداوي.

ولم تكتف "صبا" بالنعي، بل تحدثت عن الراحلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، عمرو أديب، قائلة: "كان عندها ميزة مش عند أي حد، ورغم كبر سنها، كانت كصديقتي، لديها طاقة وحب، وطريقة تفكير حديثة".

وأضافت: "لم نحب أن يكون لنا وفيات بسبب المرض، ويجب على الجميع توخي الحذر بسبب الفيروس، وعدم الانسياق وراء من يصفونه بالمؤامرة".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، صباح أمس الأحد، بعد 43 يومًا من المعاناة مع فيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهر الـ 82 عامًا، ودُفن جثمانها في مقابر البساتين بالقاهرة.