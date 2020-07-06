ليلى علوي: مفيش بنت متعرضتش للتحرش.. وعشت تفاصيل التجربة بقسوتها

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورة لها من فيلم "المغتصبون" الذي قدمته في العام 1989، متحدثة عن ضحايا التحرش والاغتصاب.

وعلقت "علوي" على الصورة قائلة: "مفيش بنت ماتعرضتش للتحرش.. جملة بتتردد كتير اليومين دول وسط الحوادث المؤسفة اللي بنعيشها وبنسمع عنها.. جملة صادمة ومرعبة ومن المخيف أن الشواهد بتقول إنها حقيقة.. عشان كده لازم نقف عندها.. وكل بنت وست تفكر وتقرر أنه مش من حق أي حد أيا كان أنه يخترق خصوصيتها ويقتحم مساحة هي ماسمحتش بيها، لا لفظًا ولا فعلًا ولا بأي شكل من الأشكال، لأن السماح بأي تجاوز غلط، وممكن يتطور لما هو أسوأ".

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وتابعت "علوي" في تعليقها: "لما عملت فيلم المغتصبون سنة 1989، والمستوحى مع الأسف عن قصة حقيقية، هزت المجتمع كله وقتها (قصة فتاة المعادي).. عشت التجربة القاسية دي من خلال الشخصية وحسيت بإحساس كل بنت اتعرضت لانتهاك بشع وكنت ومازلت مساندة لبطلة الفيلم "صفاء كامل" اللي قررت تاخد حقها وتعلن عن اللي اتعرضتله مهما كانت الظروف.. ووقتها وصلت عقوبة المغتصبين للإعدام".

واستطردت الفناة: "ومن يومها ولحد النهارده ودلوقتي بالذات وأنا بدعو كل بنت اتعرضت لتحرش من أي نوع إنها تتكلم وترفض وتاخد حقها الكامل بالقانون.. علشان تقدر تكمل حياتها وعلشان تمنع الأذى عن بنات تانية ممكن يتعرضوا للي هي اتعرضتله".

واختتمت الفنانة ليلى علوي حديثا بدعوتها للفتيات اللائي تعرضت للتحرش بأخذ حقوقهن: "وأدعو كل بنت خايفة أو قلقانة أو مش عارفة الطريق الصحيح إنها تتواصل مع المجلس القومي للمرأة على رقم 15115 وهتلاقي كل الدعم سواء نفسي أو قانوني أو استشارة تحتاجها من أي نوع.. دمتن جميعًا بخير وفي أمان".