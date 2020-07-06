"العسيلي" مُدافعا عن ضحايا التحرش: "الست زي الرجل تعمل اللي هي عايزاه"

علاقات و مجتمع

هاجم الفنان محمود العسيلي المتحرشين والمدافعين عنهم، من خلال تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال "العسيلي" في تدوينته، مدافعا عن ضحايا التحرش، "هو الناس بتحور في إيه؟ تحرش يعني تحرش! هنجمله وهنبرره ليه والأهم من كدا إزاي؟".

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وأكمل العسيلي واصفا المتحرشين، "المتحرش دا ميني مغتصب.. المتحرش دا مش مريض.. دا مرض لازم يتشال ويقتلع من جذوره".

ووقف "العسيلي" في صف المرأة بشكل عام قائلا، "الست زي الرجل تعمل اللي هي عايزاه زي ما الرجل بيعمل اللي هو عايزه.. كفاية ازدواجية وجهل بقى".

تدوينة العسيلي تفاعل معها عدد كبير من متابعيه وجمهوره عبر "تويتر"، وأعادوا نشرها وانتقدوا من يلصق بالفتاة ذنب التحرش بها.