علاقات و مجتمع
بصورة من مشهد جمعهما في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول، وكلمات مؤثرة، تصدرت الفنانة الأردنية، صبا مبارك، محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية عقب نعيها للفنانة رجاء الجداوي.
ونشرت "صبا" الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة: "إلى اللقاء يا أحلى واحدة في الدنيا مش مصدقة وحزينة... ومش عارفة حتى أكتب شكرا على كل شيء حلو زرعتيه بقلوبنا كلنا اللي اشتغلو معاكي وجمهورك واللي حبوكي ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبرنا على فراقك".
وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، صباح أمس الأحد، بعد 43 يومًا من المعاناة مع فيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهر 82 عامًا، ثم شيع جثمانها بمقابر البساتين.
كانت هذه تفاصيل خبر صبا مبارك تتصدر تريند جوجل بعد رسالتها إلى رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.