مبتز جديد في عمان.. ضحك على 56 فتاة مقابل عروض الزواج والوظيفة

علاقات و مجتمع
قضية أخرى تتشابه مع قضية الطالب المتحرش بـ 100 فتاة في مصر، ولكنها هذه المرة في حدثت في سلطنة عُمان، حيث تمكن شابا من خداع حوالي 56 فتاة.
وقالت الشرطة العُمانية في بيان لها نشرته عبر "تويتر"، إنها تمكنت من القبض على الشاب المحتال الذي خدع ضحاياه بوعود توفير وظائف لهن تارة أو وعود بالزواج تارة أخرى.
وقام المتهم بذلك عن طريق تدشين حساب وهمي له على مواقع التواصل الاجتماعي منتحلا صفة رئيس قسم التوظيف في إحدى شركات الطيران ليستدرج عن طريقه ضحاياه.
وقال بيان الشرطة إن الشاب كان في البداية يطلب من الفتاة إرسال صورتها و"سي في" لها، ثم يبدأ عبر منصات توصل اجتماعي أخرى في طلب صور مخلة وفور أن تصله الصور يبدأ ابتزاز الفتيات.
ولم تكشف الشرطة عن هوية المتهم، ولكنها أكدت في بيانها أنها تتخذ كل الإجراءات القانونية ضده.
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