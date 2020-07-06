"قومي المرأة" يشارك في جولات ميدانية للتوعية بخطورة الختان

صحة

نفذت الرائدات الصحيات في محافظة البحر الأحمر جولات ميدانية للتوعية الصحية للأهالي برسائل حملة طرق الأبواب التي تنفذها فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات بعنوان "احميها من الختان"، والتي تأتي برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، في الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري.

وتستهدف الحملة ١٦٢ زيارة في مدن الغردقة والشلاتين، وجرى التوعية برسائل الحملة بمشاركة ١٢ رائدة صحية، حيث عملت الرائدات الصحيات على توعية المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث وأن الختان عادة وليست عبادة، وأن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الإناث، كما يجرمها القانون المصري.

وتتضمن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" العديد من الأنشطة، في جميع المحافظات لمدة 8 أيام بمعدل يومين في الأسبوع، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث، وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.