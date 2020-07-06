كورونا "يضرب" الاحتفال بـ اليوم العالمي للقبلات

لايف ستايل

يحتفل العالم اليوم، 6 يوليو، باليوم العالمي للقبلات، وهو يوم دشنه الإنجليز في نهاية القرن الـ 19 للاحتفال بتبادل القبلات، إلا أن الأمم المتحدة لم تعترف بهذا اليوم دوليًا، سوى منذ 26 عامًا مضت، فيما طالب البعض باعتبار 13 أبريل هو اليوم العالمي للقبلات، حيث يوافق ذكرى أطول قبلة معروفة في التاريخ والتي استمرت 58 ساعة، بين زوجين من تايلاند.

والتقبيل هو نوع من الأفعال البسيطة للتعبير عن الحب، وقد يكون شكلا من أشكال الترحاب وتبادل التحية بين البعض.

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ومثلما أثرت جائحة كورونا هذا العالم على الكثير والكثير من المجالات حول العالم، فهي بالفعل أثرت تماما على هذا الاحتفال أيضا.

ففي ظل انتشار الفيروس حاليا قد يجلب الاحتفال بيوم القبلات بعض المشكلات الصحية، التي نحن بغنى عنها، وذلك بعدما ثبت انتقال عدوى كورونا بين البعض عن طريق الرذاذ والفم والأنف، حتى حذرت منظمة الصحة العالمية من تبادل المصافحة والقبلات.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من قبل، من التقبيل والأحضان عند السلام بين المواطنين بعضهم البعض.

ومن جانبه حذر الدكتور هاني الناظر، من تبادل المصافحة والقبلات والملامسة، خلال الأيام العادية أو الاحتفالات لتجنب تفشي أو نقل العدوى.