فيديو.. ساعدت مذيعة وطيبت خاطر فتاة.. مواقف إنسانية للراحلة رجاء الجداوي

علاقات و مجتمع

خلفت حزن عميق أدمى قلوب الفنانين والمشاهير، وحتى جمهورها العريض، رحلت أمس الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

اتفق الجميع على "إنسانية" الفنانة الكبيرة، فهي بالإضافة إلى الإرث الفني الضخم منذ كانت شابة صغيرة، وحتى اليوم، لها مساعدات خلف الكاميرات، لم تحظ بشرة واسعة ولكنها خرجت إلى العلن بوافتها، ليحكي الجميلع "محاسن" الفنانة الجميلة رجاء الجداوي.

لا تفوت عزاء

أطلق عليها الفنان سمير غانم لقب "عزاء الجداوي"، كما روت زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز لـ برنامج الحكاية، وقالت أن الفنان سمير غانم منهار تماما، وروت مواقفها الإنسانية، "كل ما يشوفها يقولها عندكوا عزاء إيه النهارده".

سواء كان للمشاهير أو غير لا تفوت الفنانة رجاء الجداوي حضور عزاء، من القاهرة إلى الصعيد والبحرين والسعودية في كل البلاد تسافر لتقديم واجب العزاء بحسب الفنانة دلال عبدالعزيز، "بتيجي على نفسها عشان تجامل الناس".

إنسانية رجاء الجداوي مع مذيعة جديدة

روت الإعلامية دارين مصطفى مواقف إنسانية جمعتها بالفنانة رجاء الجداوي في بداية حياتها الإعلامية، أثناء التغطية التي كانت تذهب إليها وحيدة، وكيف تعاملت الفنانة الكبيرة مع هذا الموقف.

وكتبت دارين عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "من حوالي ٨ سنين كنت بغطي أحداث مهرجان الفضائيات العربية في دورته الأولى وكانت أول مرة أنزل شغل ميداني واعمل تقارير مصورة وكنت متوترة جدا، وعشان أنا حظي حلو أول ضيفة قابلتها على الريد كاربت كانت العظيمة رجاء الجداوي ولاحظت إني تقريبا غرقانة في شبر ميه، مش متخيلين بساطتها وروحها الحلوة وطريقة كلامها فكتني قد إيه وساعدتني مش بس إني أكمل حواري معاها لا دي خلتني أقدم أول تقرير مصور ليا بشكل أدهشني أنا شخصيا لمجرد بس إني ارتحت ف الحوار مع أول ضيف اللي هو كان مدام رجاء".

وروت دارين ثاني موقف جمعها بها قائلة، "بعدها بحوالي شهر جت لي دعوة على إيڤينت في ميناهاوس ومكنتش أعرف حد خالص غير الجهة المنظمة للحفل وكنت مكسوفة وقاعدة لوحدي في ترابيزة.. وبلمح بعيني لقيت حد بيشاورلي من بعيد.. إيه ده مدام رجاء حسيت ساعتها إني زي اللي كانت تايهة ولقت مامتها.. هي ماكنتش فاكراني من الإيڤينت اللي قبله هي ندهتلي لأنها حست إني لوحدي ومكسوفة ومعرفش حد وحبت إنها تهدي من توتري شوية.. وفضلت قاعدة جنبها طول الحفل وهي اللي كانت بتفتح معايا مواضيع وتتكلم بمنتهى اللطف والذوق والتواضع اللي في الدنيا".

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واختتمت دارين مصطفى "قد إيه كانت جميلة وذوق ولطيفة ومتواضعة ودمها خفيف وشيك.. كانت lady بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته ويجعل ألمها في آخر أيامها في موازين حسناتها يارب العالمين".

أيمن بهجت قمر يتحدث عن حنية رجاء الجداوي

قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر إن الفنانة رجاء الجداوي كانت شديدة الحنية على الجميع، وكتب حول مواقفها الإنسانية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال، "لما كان حد من أصحاب أبويا بيتوفى كانت بتكلم كل اولاد اصحاب المتوفي وتبلغهم.. صاحبة واجب وربنا كتب لها الشهادة بإذن الله ربنا يرحمها ويحن عليها، على قد ما حنت على الكل.. السلام امانه لكل حبايبنا يا مدام رجاء".

حاولت إسعاد فتاة حزينة

موقف إنساني آخر لـ رجاء الجداوي، روته واحدة من جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هي نانسي ناصر، حيث لم تتركها الفنانة رجا الجداوي جالسة حزينة بمفردها.

وقالت، "أنا هحكي موقف حصل بيني وبين الفنانة رجاء الجداوي، الله يرحمها ويغفرلها، وأنا في آخر سنة في IG كنت خارجة مع صحابي وكان في واحدة من صاحبي شادة معاها أوي وكنت قاعدة مضايقة، كله كان قاعد بيهزر وأنا كنت قاعدة متنكدة اوي".

وأكملت، "المهم هي داخلة المكان وشايفة الموضوع وانا قاعدة بضهري لقيت حد موطي جمبي على طول كدا وكل صحابي متنحين ببص لقيتها موطية وبتضحكلي، بتقولي الجميل مكشر ليه؟ ايه اللي مزعله؟".

وتابعت، "حد متواضع جدًا والاحلى ان هي اللي جت لما لاقتني مضايقة، انا مش بنسى اليوم دا وبعدها روحت اتصورنا معاها وكلمتها شوية، حقيقي فنانة راقية وجميلة ومحترمة ومتواضعة، ربنا يجعل اخر ايامها بالوباء اللعين دا في ميزان حسناتها ويتقبلها من شهداء المرض دا ان شاء الله".