رانيا يوسف: هفضح كل متحرش يسيء لشخصي أو لأي فتاة

علاقات و مجتمع

علقت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على تبريرات بعض الناس لظاهرة التحرش التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الجيل الحالي.

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ونشرت فيديو مجمع لنجمات الزمن القديم وشكل الملابس التي كانوا يرتدونها، وعدم تعرضهم للتحرش خلال الفترة التي كانوا يعيشون فيها.

وغردت رانيا يوسف، قائلة "ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيء لشخصي عبر حساباتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش بأي فتاة أو إمرأة أو طفل".

وأكدت، "ساتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص سوف أنشر صورته واسمه ببلاغ فوري إلى مباحث الإنترنت.. وياريت كلنا نشير صور المتحرشين مع بعض هناخد حقنا".