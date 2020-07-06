بعد تحذير الصين من تفشيه.. أعراض وطرق الوقاية من الطاعون الدبلي

صحة

عقب أيام قليلة من إعلان الصين ظهور نوع جديد من إنفلونزا الخنازير، قد ينذر بجائحة أخرى، عاد اسم مرض كان قد نسي منذ العصور الوسطى إلى الواجهة مجددا، حيث أعلنت الصين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدبلي أو الدملي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد، محذرة من تحوله إلى وباء جديد قد يهدد العالم على غرار فيروس كورونا المستجد وإنفلونزا الخنازير.

يعد مرض الطاعون الدبلي واحدًا من الأمراض الحيوانية المنتشرة بين القوارض الصغيرة "الفئران والجرذان" والبراغيث وينتقل إلى الإنسان.

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الطاعون الدبلي هو أكثر أنواع المرض شيوعًا، سُمِّي باسم تورم العُقَد اللمفية (أورام التهابية في العقد الليمفاوية) التي تتطور عادة في الأسبوع الأول بعد الإصابة.

الأورام الالتهابية في العقد الليمفاوية:

قد توجد في الإبط أو الرقبة

في حجم بيضة الدجاج تقريبًا.

تسبب ألمًا عند اللمس.

علامات وأعراض الطاعون الدبلي:

من أعراض مرض الطاعون الدبلي كما أوردها موقع "Mayo Clinic".

احساس مفاجئ بحُمّى وقشعريرة

الصداع.

التعب أو التوعك.

آلامًا في العضلات.

أسباب الطاعون الدبلي

تنتقل بكتيريا الطاعون المسماة يرسينيا طاعونية إلى البشر من خلال لدغات البراغيث التي تغذت من قبل على الحيوانات المصابة، مثل: (الجرذان، الفئران، السناجب، الأرانب، كلاب المراعي، السناجب البرية، فئران الحقول).

تدخل البكتيريا جسدك إذا لامس جرح في جلدك دم حيوان مصاب.

يمكن أن تصاب الكلاب والقطط المنزلية بالطاعون عن طريق لدغات البراغيث أو أكل القوارض المصابة.

طرق الوقاية من مرض الطاعون الدبلي

يمكن أن تساعد المضادات الحيوية على منع العدوى إذا كنت في خطر التعرض للوباء أو تعرضت له.

اتخذ الاحتياطات التالية إذا كنت تعيش في مناطق يحدث بها انتشار للأوبئة أو تقضي أوقاتًا بها: