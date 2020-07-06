قلبي مخنوق.. آخر ما دونته هدير الهادي قبل القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة للحياء

علاقات و مجتمع

انضمت هدير الهادي، لمشاهير تطبيق التيك توك، المقبوض عليهن، بعدما وقعت في قبضة الأمن، مساء أمس، عقب اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء على التطبيق الشهير.

وقالت مصادر بالإدارة العامة للآداب بمحافظة الجيزة، إن قوات الأمن ألقت القبض على هدير في منطقة حدائق أكتوبر، وجار اتخاذ الإجراءات تمهيدا لعرضها على النيابة العامة التي ستتولى التحقيق.

وقبل ساعات من القبض عليها، تفاعلت المتهمة مع متابعيها بعدة لقطات مصورة، بين الإيحاء بالشعور بالحزن والاكتئاب وبين الاحتفال بوصول متابعيها لـ٢ مليون.

وشاركت عبر خاصية "ستوري" على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بلقطة مصورة دون عليها: "ليس حزنا إنما شيء ثقيل يجعل قلبي يختنق".

ومن ثم شاركت الفتاة بصور شخصية لها، ثم عادت لنشر صورة تحتفل مع متابعيها على إنستجرام الذين وصل عددهم إلى 204 آلاف متابع، بوصول متابعيها على "سنات شات" إلى 2 مليون متابع.

وعبر منشورات الإنستجرام اكتفت هدير بنشر صورة لها، معلقة "هاي" وذلك قبل القبض عليها بساعات.

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من هي هدير الهادي؟

تصف نفسها كمدونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت نشر مقاطع فيديو على اليوتيوب منذ عامين.

تشارك بمقاطع ترقص فيها بطرق مثيرة، وتظهر بملابس جريئة.

لديها أكثر من 200 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

لديها أكثر من 34 ألف متابع على "تيك توك".

جمعتها بعض اللقطات بصحبة "محمود الشيمي" أحد مشاهير التطبيق.

بات اسمها يتداول بصحبة مودة الأدهم ومحمود الشيمي، تحت اسم نشر مقاطع مخلة للثلاثي.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أنه تم ضبط هدير الهادي فى شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، وتبين من خلال الفحص والتحري، أن الفتاة كانت مستأجرة الشقة منذ عدة أشهر، وتحفظت القوات الأمنية على هاتف الفتاة، ولاب توب أثناء القبض عليها، وتم التحفظ عليها لحين عرضها على جهات التحقيق.