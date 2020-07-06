غضب سياسي وشعبي في تركيا بعد إهانة أردوغان للنساء: سياسات ضد المرأة

علاقات و مجتمع

انتقد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تركيا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب كلمته، التي أهان فيها نساء بلاده، وهي سياسات اعتاد أردوغان على ممارستها.

وخلال افتتاح مبنى تابع لوزارة الخزانة والمالية في مدينة إسطنبول، قال أردوغان وقت التقاط الصور التذكارية، "حتى لو كان بشكل رمزي لنأخذ اثنتين من السيدات النواب لالتقاط صورة"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبارة أردوغان بمثابة إهانة للمرأة التركية، وكانت نائبة حزب العدالة والتنمية أوزلام زينجين قد قالت في وقت سابق إن المرأة التركية لم يكن لها اسم قبل مجيء حزب العدالة والتنمية.

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ومؤخرًا، اعتبرت النائبة بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي هدى قايا، في حوار لها مع "تركيا الآن"، أن ممارسات حزب "العدالة والتنمية" مخالفة للإنسانية وتعارض الدستور، منها تعيين أوصياء تابعين له على البلديات بإغلاق العشرات من الجمعيات والمؤسسات النسائية والعديد من مديريات الثقافة والفن الداعمة للأطفال والنساء، وكذلك المؤسسات الاقتصادية التي تقدم العون للفقيرات من النساء في تلك المدن، بعد كل ذلك، كيف يكون حزب العدالة والتنمية هو من أوجد للمرأة اسمًا في تركيا. إن من أغلق وما زال يسعى لإغلاق كافة المؤسسات النسائية وكذلك محو كل الحقوق والمكاسب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والفنية التي حققتها النساء بعد نضال طويل هو حزب العدالة والتنمية.

وعلق عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة التركية، حيث قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للسياسات القانونية محرم إركك "تقوم المجتمعات على المساواة بين الجنسين؛ يجب أن تعامل المرأة على قدم المساواة الكاملة، وليس رمزياً! ينبغي على النساء البرلمانيات تحذير روؤسائهم بشكل جاد".

وقال النائب بحزب الشعب الجمهوري محمود طانال "بادئ ذي بدء ينبغي على الشخصيات السياسية النسوية من حزب العدالة والتنمية الرد على بيان أردوغان، فلنأخذ اثنين من نائباتنا، ولو بشكل رمزي على الأقل. النساء أساسيات ولا يتم إحضارهن إلى مكان رمزي".

وقالت النائبة بحزب الشعب الجمهوري أيلين نازلياكا "جملة واحدة لخصت نظرته للمرأة، رمزية- سيدة نائبة- اثنين".

وقالت الصحفية بانو جوفان "اللسان يشرح كل شيء (لو بشكل رمزي- سيدة- اثنين منهم)".