رغم رفضها سابقا.. كيم كاردشيان تدعم زوجها في الترشح لرئاسة أمريكا

علاقات و مجتمع

على الرغم من أن كيم كاردشيان رفضت في البداية منذ 4 سنوات وتحديدا في العالم 2016 ترشح زوجها مغني الراب الأمريكي كايني ويست الترشح لرئاسة أمريكا إلا أنها عادت لدعمه في 2020.

وأعلن ويست نيته الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب ويست عبر حسابه الشخصي "يجب أن ندرك الآن وعد أمريكا بالثقة بالله وعلينا توحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا، أترشح لرئاسة الولايات المتحدة 2020".

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ودعمته كيم من خلال إعادة نشر تلك التغريدة عبر "تويتر" مصاحبة بعلم الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان سبب رفض كيم في البداية هو خوفها من أن تلقى نفس مصير ميلانيا ترامب بنشر صورها العارية، وكانت تتحفظ حينها على تلك الطريقة التي تعاملوا بها معها وقالت حينها، "سأقول لكاني، أنت تعرف نوع الصور التي سينشروها لي".

كما تحدثت كيم سابقا عن الحزب الذي سيترشح كاني من خلاله، قائلة: "لا أريد أن أفرض رأيي، لكنني متأكدة من أنه سيتبع الديمقراطيين، وربما مستقل؟ لا أعرف مدى جديته حيال ذلك.. سنرى".

يذكر أن كاني ويست انشغل مؤخرا بالسياسة الأمريكية بعد مقتل الرجل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض وتبرع ويست لعدد من المؤسسات والأسر ذات الأصول الأفريقية بالأموال والتعليم وتقدم الصفوف في المظاهرات الرافضة للعنصرية فبزغ نجمه مؤخرا.