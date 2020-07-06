إليك موديلات صنادل تناسب صاحبات الأقدام العريضة

ها قد بدأت الصيفية وبدأتِ بتسوّق صنادل من أجدد الموديلات لتتألّقي بها هذا الموسم. في حال كنتِ تمتلكين أقدام عريضة وتعتقدين أنها تشكّل مشكلة كبيرة تمنعكِ من انتعال الأحذية الرائجة، فأتِ مخطئة. ما عليكِ فعله هو الإنتباه لما تشترينه وإختيار التصميم المناسب الذي يكون مريحاً لقدميكِ وفي الوقت نفسه عصرياً. إليكِ نصائح كي تنتبهي إلى تفاصيل ونقاط قد تكون غابت عنكِ أثناء تسوّق الصندال الأفضل لكِ، بالإضافة إلى موديلات تناسبكِ إذا كانت قدميكِ عريضتين.

نصائح لاختيار صنادل تناسب صاحبات الأقدام العريضة

من البديهي الإبتعاد عن الصنادل ذات الرأس المروّس التي لا تناسب الأقدام العريضة والتي ستجعلكِ تتعبين أثناء انتعالها.

اختاري تصاميم قابلة لتعديل مقاسها، أي التي فيها حزام.

كذلك، من الصنادل التي تناسبكِ هي: أحذية المول، صنادل كعب عريض، والصنادل المفتوحة المرفقة بقماش عريض يغطي القدم.

ابتعدي عن الصنادل المرفقة بشرائط رفيعة لأنها تكشف جزءً كبير من قدمكِ، كما أنها لا توفر الدعم والراحة اللازمة.

لا تترددي في انتقاء صنادل مربّعة من الأمام، إذ تناسب شكل قدميكِ العريضة. كما وباتت من الصيحات التي لا تغيب عن ساحة الموضة وتناسب .

بالنسبة للألوان، فمن المفضّل اللجوء إلى تلك الداكنة مثل الأسود، الرمادي، النيلي، البني وغيرها من التدرّجات. في حال اخترتِ ألوان زاهية، فاحرصي على انتقاء الموديل الذي يمدح شكل قدميكِ وليس العكس.

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من الأفضل إختيار صنادل مصنوعة من الجلد الطري أو القماش لأنّها مرنة وتريح الأقدام.

من هنا، لنسهّل عليكِ العملية ولتتمتّعي بإطلالة من دون أية شوائب، جمعنا لكِ 21 صندال يناسب شكل قدميكِ ويلبّي الأذواق كافة.

موديلات صنادل تناسب صاحبات الأقدام العريضة

للوكاتكِ اليومية والكاجوال، انتعلي الصنادل المسطّحة أو تلك ذات الكعب الموحّد أي الـFlatform. في هذا الإطار، انتقي صندل برونزا سكولر Proenza Schouler المرفق بشريطين قابلين للتعديل، أي ستشعرين بالراحة التامة خلال انتعاله. كذلك، الأمر في حال اخترتِ كل من تصميم Cecile Bahnsen وتصميم بالنسياغا Balenciaga. إضافة إلى ذلك، الصنادل النسائية التي تتّسم بشرائط على شكل X تناسب الأقدام العريضة من دون شك. لذلك، جمعنا لكِ صندل قوتشي Gucci الملوّن والذي يناسب صاحبات الأسلوب الجريء وصندال مارني Marni الكلاسيكي، بالإضافة إلى حذاء زارا Zara الذي يتميّز بكعبه العريض والصغير في الوقت عينه. كما ذكرنا أعلاه، الصنادل التي تتألّف من قماش عريض، تناسبكِ تماماً. من هنا، اختاري إمّا شوز اسوس Asos أو صندل سان لوران باريس Saint Lauret Paris. كذلك، صندل برادا Prada المغلق من الأمام سيمنحكِ إطلالة خالية من الشوائب. هذا ويتّشم هذا الحذاء بالحزامين اللذين يمكّنانكِ من تصغيره وتكبيره ليتناسب مع عرض قدميكِ.

من جهة أخرى، إذا كنتِ تتطلّعين إلى شراء صندال يتألّف من شرائط أمامية، فننصحكِ باللجوء إلى تلك متوسّطة العرض والتي تأتي مؤلّفة على الأقل من شريطين تماماً مثل حذاء جيمي شو Jimmy Choo وصندل بول اند بير Pull & Bear. إضافة إلى ذلك، الصنادل أو المول بالكعب العالي العريض والمصنوعة من قماش كفيل بتغطية قدميكِ ستلائمكِ من دون شك. لذلك، انتقي إمّا صندال Schutz أو صندل فندي Fendi أو صندل جيفنشي Givenchy.

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