تعرفي على موديلات فساتين مشجرة لإطلالة منعشة خلال الصيف

نقشة الورود هي من بين الطبعات التي لا تغيب عن ساحة الموضة أبداً، إذ أنها عابرة للزمن. إضافة إلى ذلك، الفساتين المطبعة بنقشة الورود هي من بين القطع التي برزت بشكلٍ لافت في موسم ربيع وصيف 2020. في هذا الإطار، إذا كنتِ تبحثين عن فساتين مشجره، لكن لا تريدين أن تبذّري الكثير من المال، فجمعنا لكِ تصاميم عصرية من أجدد الموديلات

تتعدد نقشة الورود، فتجدين تلك الصغيرة، الكبيرة وتلك التي تمزج بين الحجمين. كذلك، تختلف أشكالها وكيفية تزيينها للقطعة، إذ من الممكن أن تجدي الورود المتباعدة أو الزهور القريبة من بعضها. كيفما اعتمدتها ونسّقتها ستتمتّعين بلوك عصري ومميّز.

إذا كنتِ صاحبة أسلوب أنثوي، فهذه النقشة تناسبكِ من دون شك. اختاريها بألوان زاهية وبأحجام صغيرة تماماً كفستان بول اند بير Pull & Bear الذي يتّسم بقصة خصره اللف. هذا التصميم هو من بين الفساتين التي تناسب صاحبات الجسم الممتلىء. كذلك، تستطيعين انتقاء الفستان المشجر من زارا Zara الذي يتميّز برسوماته الملوّنة. لإضافة لمسة دراماتيكية على لوككِ، من الممكن أن تلجئي إلى فساتين مشجره تتّسم بالورود الكبيرة الممزوجة باللون الأسود. في هذا الإطار، انتقي فستان ديسجوال Desigual المميّز. استحوذ على انتباهنا هذا الموديل بطبعته التي تمزج بين الورود الكبيرة، العصافير والفاكهة، مع نقشة أخرى تحتوي على صور أحصنة وزهور. كما ومن الممكن اختيار فستان اتش اند ام H&M: تصميم يتماشى تماماً مع المحجبات وصاحبات الأسلوب المحافظ.

من جهة أخرى، في حال كنتِ تعتقدين أن الفساتين المشجره لا تناسب إلّا صاحبات الأسلوب الأنثوي، فأنتِ مخطئة. في هذا الإطار، ننصحكِ باللجوء إلى تصاميم ذات طبعة الزهور غير الإعتيادية، أي غير واضحة في شكلها تماماً مثل فستان برشكا Bershka. للوهلة الأولى، تتخيّلين أن الفستان يتزيّن بنقشة جلد النمر، إنّما في الواقع هي ورود تبدو وكأنها مرسومة يدوياً. كذلك، أسلوب الزهور في فستان Garcia يمنح الفستان رونقاً خاص ومميّز.

إضافة إلى ذلك، إذا كنتِ تفضّلين الطبعات الناعمة والبسيطة، فننصحكِ بأن تختاري الورود الصغيرة جداً، أو تلك المتباعدة. من هنا، لا تترددي في انتقاء فستان مشجر من One Clothing الذي يتّسم بقصة أكتافه المكشوفة، أو اختاري موديل ماركس اند سبنسر Marks & Spencer أو Only.

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أخيراً، فساتين مشجره شيك، هي من بين الفساتين التي ستمنحكِ لوك جذاب خلال سهراتكِ. من هنا، جمعنا لكِ موديلات من Glamorous وPretty Little Things وVicolo لتختاري منها التصميم الذي يعجبكِ

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