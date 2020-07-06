شفاه وردية من دون أحمر الشفاه بهذه الوصفة

القاهرة – لايف ستايل
كثير من السيدات يبحثن عن طرق طبيعية تُظهر جمالهنّ من دون المكياج، بخاصة لناحية أحمر الشفاه، ومن المؤكد أنّ هناك أساليب طبيعية تُغني عن المكياج.
وأحمر الشفاه، يأتي في المرتبة الأولى بين الأشياء التي من الصعب الاستغناء عنها بالنسبة للنساء، فحتى البعض اللواتي لا يستعملن المكياج، يستعملن أحمر الشفاه.
للحصول على شفاه وردية من دون أحمر الشفاه
شفاه صحية
المكونات: فازلين والماء
الطريقة:
قومي بخلطة بالفازلين مع الماء، وادهني بها شفاهكِ قبل النوم، وعند الصباح ستحصلين على شفاه وردية طبيعيًّا.
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