8 أفكار رائعة لتنسيق اللون الرمادي في الملابس لتبدو طلتكِ أكثر جاذبية واكتمالًا

اللون الرمادي هو أحد الألوان المحايدة المنقذة التي تسد وقت الأزمات كما يقولون، إذ يمكنكِ تنسيقه بسهولة مع ألوان أخرى عديدة، فهو أنيق وناعم للغاية بمفرده، ويبرز جمال أي لون آخر معه في الوقت نفسهفهو يشبه كثيرًا في استخداماته اللونين الأبيض والأسود، لذا يجب أن تكون في خزانة ملابسكِ قطعة أو أكثر بهذا اللون

وحتى تستفيدي منه بأقصى صورة ممكنة،يقدم لكِ اليوم عدة أفكار رائعة لتنسيق اللون الرمادي في الملابس، لتبدو طلتكِ في أجمل شكل.

أفكار لتنسيق اللون الرمادي في الملابس

اللون الرمادي يمكنكِ ارتداءه منفردًا مع بعض الإكسسوارات فقط، أو مع قطعة ذات لون آخر لتبدو طلتكِ أكثر جاذبية واكتمالًا، وهذه بعض الأفكار التي ستساعدكِ في تنسيق الملابس ذات اللون الرمادي بطريقة مثالية:

اللون الرمادي مع الأسود يمكنكِ تنسيق الكارديجان الرمادي مع تيشيرت وبنطال وحذاء باللون الأسود، للحصول على طلة أنيقة تصلح لخروجات آخر النهار.

كذلك يمكنكِ تنسيق بنطال رمادي كاروهات مع بلوزة سوداء وحذاء فاتح بكعب عالٍ، للحصول على طلة تصلح للخروجات الرسمية وأماكن العمل، كما توضح الصورة. أما للخروجات غير الرسمية، فنسقي هذا السويت شيرت الرمادي المنقط بالأسود، وذا الطول المتوسط، مع بنطال باللون الأسود أو اللون الرمادي الداكن.

اللون الرمادي مع البرتقالي بين اللون البرتقالي والرمادي كيمياء خاصة، لذا يمكنكِ تنسيق بنطال رمادي مع بلوزة برتقالي، للحصول على طلة بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه، تصلح للنزهات ومقابلة الأصدقاء.

أيضًا يمكنكِ اختيار بوليرو أو أي قطعة ملابس أخرى باللونين الرمادي والبرتقالي معًا، ستضفي إشراقة مميزة على إطلالتكِ.

اللون الرمادي مع البيج بالرغم من أن اللونين الرمادي و البيج من الألوان الفاتحة، فإنهما يتناسقان معًا بشكل جيد، يمكنكِ استلهام فكرة الصورة، وتنسيق جاكيت رمادي مع تيشيرت بيج وبنطال جينز و ايشارب بني.

يمكنكِ أيضًا تنسيق فستان قصير رمادي اللون مع كارديجان باللون البيج، للحصول على إطلالة شبابية عصرية وناعمة في الوقت نفسه.

اللون الرمادي مع الجينز الجينز يتناسب تقريبًا مع كل الألوان، ويبرز جمال اللون الرمادي بشكل خاص، يمكنكِ تنسيق بلوزة ناعمة باللون الرمادي الفاتح مع بنطال جينز باللون الأزرق الداكن، لطلة مثالية لخروجات الصباح.

يمكنكِ أيضًا اختيار سويت شيرت رياضي رمادي أنيق، وارتداءه مع بنطال جينز، للحصول على طلة كاجوال مناسبة للنادي أو شراء متطلبات المنزل.

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أما في الفقرة التالية، فسنذكر لكِ بالتفصيل الألوان المحايدة في الملابس، وما يناسبها من الألوان الأخرى.

الألوان المحايدة في الملابس بخلاف الألوان المحايدة التقليدية الأبيض والأسود والبني، هناك مجموعة ألوان أخرى تتمتع بالمميزات نفسها، إذ يمكنكِ مزجها مع ألوان أخرى، لخلق نوع من التوازن لطلتكِ، مثل:

اللون الأزرق:

يتصدر قائمة الألوان المحايدة، وبالفعل هو مفضل لدى الكثير من النساء أكثر من أي لون آخر، والجيد أيضًا أنه يظل موضة دائمًا، والملابس الجينز خير شاهد، ويمكن تنسيق هذا اللون الكلاسيكي جدًّا مع جميع الألوان المحايدة الأخرى.

اللون العنابي:

من الألوان القوية والجريئة، التي تربعت على عرش الموضة في الفترة الأخيرة، لذا أصبح موجودًا في جميع متاجر الملابس، إذ يمكنكِ تنسيقه مع ألوان متعددة، الأزرق الفاتح أو الأصفر الذهبي أو الوردي الفاتح.

اللون الزيتوني:

لون عملي، و يضفي عليكِ طلة شبابية، وهو رائع عند تنسيقه مع الألوان الأخرى، إذ يحتمل الفاتح منها أو القوي والجريء يناسب جميع إطلالاتكِ.

اللون الوردي الفاتح:

رمز للأنوثة، ولا تخلو منه خزانة ملابس أي امرأة، ويعد من الألوان المحايدة التي يمكنكِ تنسيقها مع ألوان عديدة أخرى، إذ يتناسب اللون الوردي الفاتح مع الألوان الداكنة القوية، الأزرق والأسود، أو الألوان الفاتحة كالأبيض والأصفر.

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