12 سببا قد تدفع الشخص للتحرش.. وإليك التحليل النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

"ضبط المتهم بالتحرش بعددٍ من فتيات إحدى الجامعات الخاصة بعد انتشار وقائع ارتكبها بحقهن على مواقع التواصل الاجتماعي"، كان تلك جزءًا من خبر أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، وجعل قضية التحرش تطفو على السطح مرة أخرى.

وتزامنا مع تلك الواقعة وعدد من حالات التحرش، التي أعلنت عنها العديد من الفتيات عبر السوشيال ميديا، نستعرض لكم التحليل النفسي لشخصية المتحرش.

تقول الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري، إن التحرش هو فعل غير أخلاقي لا مبرر له، وأصبح ظاهرة مجتمعية عنيفة.

وعددت استشاري علم النفس في تصريحها لـ"الخليج 365"، الأسباب التي قد تدفع المتحرشون إلى هذا الفعل المشين:

- مشاهدة الأفلام الجنسية، وبالتالي تدفعه لإثارة غريزته.

- التحدث مع الأشخاص في الجانب الجنسي.

- تعرضه للاعتداءات الجنسية منذ طفولته من قبل أشخاص آخرين، ما دفعه للانتقام من المجتمع بأكمله.

- مشاهدة البرامج والمسلسلات التي تعطي إيحاءات جنسية.

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- التربية الخاطئة، وتشمل مشاهدة الطفل لما يشاهدة الوالدين من مشاهد تحتوي على إيحاءات جنسية، ما يدفعه لتقليد ذلك.

- غياب العقوبة، إذ يؤدي عدم عقاب المتحرش عقوبة صارمة إلى ازدياد جرائمه في ظل صمت بعض الفتيات.

- عدم الصداقة والحوار الجيد بين أفراد الأسرة، ما يجعل الطفل خائفا من البوح عن أي شخص تحرش به.

- من يقوم بالتحرش أكثر من مرة، فهو في الغالب إنسان مدمن، وعليه التوجه لدكتور نفسي وتلقى العلاج.

- الاختلاط السلبي ما بين الذكور والإناث وتقليدهم للغرب في حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، وهذا لا يعني أن الاختلاط شئ خاطئ، ولكن المتحرش يستخدمه بشكل خاطئ.

- الإصابة بالخلل الإداركي ما يدفعه للقيام بهذا الفعل المشين.

- الاستمتاع بإيذاء الآخرين، وقد تكون لديهم مشاكل في التحكم في الشهوة والذات.

- قد لا يدرك سوء ما يفعله، ويعتقد أن ذلك حالة من إثبات الذات.

وأشارت "عبدالله"، إلى صفات الشخص المتحرش، بأن لديه الكثير من الخيالات الجنسية المختلفة نتيجة اضطرابات نفسية، ونصحت الفتيات بالاستثغاذة بصوت عالٍ عند تعرضهن لهذه المشكلة، حتى يتمكن أحد الأشخاص من إنقاذها، والدفاع عن النفس، بالإضافة إلى ضرورة تبيلغ الأهل بما حدث.