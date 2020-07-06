منها العدس.. 5 حبوب غذائية تساعدك على فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يعتمد فقدان الوزن على ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام، واتباع حمية غذائية مناسبة، ويلعب نوع الطعام دور كبير في القدرة على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وتعد الحبوب الغذائية خيار مناسب إذا أنها تتوي على عدد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، فضلًا عن قدرتها على فقدان الوزن. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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