بعد انتحار طفل بسبب "تيك توك".. كيف تحمي أولادك من مخاطر الإنترنت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

تسبب تطبيق "تيك توك"، في وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بسبب تحدي "الشنق"، حيث شدد حسين عبدالمجيد والد الضحية "محمد"، على أضرار التطبيقات التي يستخدها الأطفال حاليا، ويقعوا ضحايا بسببها.

وأكد والد الضحية في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن" على فضائية العربية الحدث: "ابني استخدم لعبة عبر تطبيق "تيك توك" تدعو لمسابقة لمن يمكث مدة أطول على المشنقة ومارس اللعبة في تحد لكنه توفى".

وأضاف الوالد: "رغم أن نجلي الراحل طفل نابغة وعاقل وعقله أكبر من سنه إلا أنه وقع ضحية هذه الألعاب الغريبة المخيفة، أريد من مباحث الإنترنت أن تأخد حقه وحق اللي زيه، لازم الدولة تحافظ على الجيل القادم من مخاطر التكنولوجيا".

واصل الوالد: "الأسرة لم تكن تعرف باللعبة إلا بعد وفاته وتفتيش النيابة لجهاز التابلت، أنا منفصل عن أمه وابني لا يعيش معي، وكان يلوح بكلمات لوالدته أنه سيموت مشنوقا لكنها نهرته".

اختتم الوالد: "الأم لم تكن تعرف اللعبة وفي ليلة الواقعة كانت تؤدي صلاة العشاء، وعند انتهائها ذهبت للاطمئنان عليه وفوجئت أنه ملقى على الأرض وفارق الحياة والحبل حول رقبته، وأطالب بحجب التيك توك والألعاب الخطيرة ومحاكمة من نشرها في مصر".

ويبقى السؤال المهم هنا، هو كيف تحمي طفلك من مخاطر الإنترنت؟..

تقول رضوى الفقي، أخصائي الطبيب النفسي، إنه يجب على الأسرة متابعة أطفالهم بشكل دوري، ومعرفة ما يشاهدونه بشكل متواصل.

أضافت "رضوى" في تصريح خاص: "إنه إذا ظهر على الطفل أي أعراض اضطراب نفسي، يجب فورا الاهتمام بالأمر لمعالجته، ويجب على الأب والأم مناقشته، ومعرفة ما يدور في ذهنه دائما وبماذا يفكر".

وتابعت الطبيبة النفسية: "لا يجب أن نترك الطفل يشاهد فيلما يضمن مشاهد تحتوي على عنف أو استعمال أدوات خطيرة، مثل السكين وأتركه بعد ذلك يلعب بها، دون توجيهه للسلوك الصحيح".

وواصلت: "يجب معرفة ما يشاهده الطفل، والمحتوى الذي يُقدم له ويقبل عليه، ولا يجب مشاهدة الفيلم وحده، إلا بعد اضطلاع الأسرة عليه والتأكد من خلوه من أي أشياء تضر الطفل".

واختتمت: "لا يجب التخلص من ابني أو بنتي عن طريق منحهم التليفون المحمول أو الأيباد، بل يجب معرفة ما يشاهدونه شكل دائم، وهل مفيد أم لا".