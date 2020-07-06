محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون يعد تناول نظام غذائي صحي أحد الطرق المتبعة في التخفيف من أعراض كوفيد 19 والتي تساهم في سرعة الشفاء، كما أنه هناك عدد من الأطعمة والمشروبات التي يجب تدنبها في حال الإصابة بعدوى التاجي المستجد، لما لها تأثير سلبي على صحة المريض. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر أطعمة ومشروبات يجب تجنبها عند الإصابة بـ "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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