الامارات | خبير تغذية يحذر من مخاطر صحية لانعرفها في البيض

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تغذية يحذر من مخاطر صحية لانعرفها في البيض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الوقت الذي يحبذ أغلب الناس طبق البيض اللذيذ وكافة طرق وأشكال إعداده في فطور الصباح، ، لما يحتويه من قيمة غذائية مهمة تمد الجسم بالمعادن والفيتامينات الأساسية لصحتنا، تشكل خياراتنا منه وبعض طرق التعامل مع هذا المنتج الغذائي وحتى أساليب طهيه أحيانا، أخطارا صحية محتملة تهدد حياتنا. إذ بين خبير التغذية "ماريو سانشيز"، في مقال لمجلة ''لافانغارديا" الإسبانية أنه يجب تحضير البيض المخفوق أو العجة دائما من البيض المكسور حديثا وبقشرة كاملة، مبرزا أن داء "السالمونيلا "، العدوى المعوية الحادة، يرتبط غالبًا باستخدام البيض الذي توجد فيه "بكتيريا".

وأبرز الخبير الإسباني أنه وعلى عكس المعتقد السائد، من الأفضل عدم غسل البيض قبل الطهي، لأن هذا ينتهك الحماية الطبيعية الخاصة بالبيض. وإذا كان المنتج ملوثًا، فمن الأفضل تنظيفه بفرشاة جافة، كما يمكن شطفه بالماء ووضعه على الفور على الغاز. أما الكائنات الدقيقة الخطيرة الموجودة في البيضة، فلا يتم تدميرها إلا في درجة حرارة طهي أعلى من 75 درجة.

أكد الخبير الغذائي أن لمس البيضة يعادل التعامل مع اللحوم النيئة أو الأسماك التي عليها البكتيريا. لذا ينصح دوما أثناء عملية الطهي، بغسل اليدين باستمرار وتنظيف الأسطح التي تلامس بها المنتج.

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