ساعات رياضية لكسر رتابة الحجر الصحي

البقاء في المنزل بسبب الحجر الصحي، قد يكون مملاً أو متعباً، لكن هذا لا يعني التخلي عن ممارسة الرياضة التي تساعدك في الحفاظ على لياقتك وصحتك أيضاً. كما أنها تعزز صحتك النفسية بشكل كبير.

وإن كنت ممن يرغبون في الحفاظ على لياقتهم، رغم الحجر الصحي، فقد تحتاج إلى ساعات مميزة تساعدك على تحقيق هذا الهدف، ولا يضرّ أن تتمتع هذه الساعات بتصميم مميز يعزز أناقتك في الوقت نفسه.

لمساعدتك في اختيار الساعة المناسبة، جمعنا لك بضع ساعات رياضية بتعقيدات مميزة وتصاميم فريدة، لتختار منها ما يناسبك:

1- "سبيريت أوف بيغ بانغ ميكا-10" Spirit of Big Bang Meca-10 من "هوبلو" Hublot.

أعادت فيها الدار صياغة ميعارMeca-10 الشهير، مع احتياطي طاقة لمدة 10 أيام، لتجمعه مع تصميم البرميل الذي تتميز به مجموعتها الشهيرة "سبيرت أوف بيغ بانغ 45 ملم"، وهي تأتي بثلاث نسخ التيتانيوم، السيراميك الأسود، وخليط ذهب كينغ غولد، مع الحزام المطاطي الشهير.

تحافظ معايرة HUB1233 على المبادئ الأساسية للحركة الهيكلية اليدوية التدوير من صنع الشركة، مع برميليها المتوازيين واحتياطي الطاقة المبهر لمدّة 10 أيّام، المعروض بطريقة غير اعتيادية. وهنالك سمة تقنية وجمالية أخرى تنعكس في الحركة الدائرية أيضاً. لقد استُبدلت بالصفيحة الاعتيادية جسور ذات طول ثابت على جانبيْ الحلقة التي تشكّل قاعدة الحركة – إنّها هندسة مميّزة جدّاً تذكّر بالـ"عوارض" المخرّمة لمجموعة بناء.

النسخة السوداء مصنوعة من السيراميك الأسود العالي التقنية، وهي مادة المستقبل التي تتقنها هوبلو دون سواها، ويوفّر الحزام المطّاطي المبطّن، مع القفل القابل للطي متانة قصوى ومستوى ممتازاً من الراحة على معصمك، تقاوم الماء حتى عمق 50 م.

2- توب تايم ليمتد إيدشن Top Time Limited Edition من بريتلينغBreitling

هي ساعة تجمع بين التصميم التقليدي للنسخة التي أطلقتها الدار في ستينات القرن الماضي والروح الحديثة، تضمّ علبة الساعة حركة كرونوغرافكاليبر 23 (Caliber 23) التي توفر احتياطي طاقة يصل إلى 48 ساعة.

والساعة حائزة على شهادة المعهد السويسري الرسمي لاختبار كرونومتر الساعات (COSC) التي تؤكد دقتها. وطُلي عقربا الساعات والدقائق والنقاط التي تشير إلى الساعات بمادة السوبرلومينوفا(Super-LumiNova®) ، وهي مادة مضيئة تضمن معرفة الوقت في جميع ظروف الإضاءة. وإلى جانب عقارب الساعات والدقائق والثواني ذات اللون الأحمر، يضمّ الميناء مقياساً عشرياً وميناءين فرعيين، أحدهما لعداد ثوانٍ صغير في موضع الساعة 9، والثاني عداد ثلاثين دقيقة طُلي جزء منه باللون الأحمر في موضع الساعة 3. ويعزز السوار البني المصنوع من جلد النوبوك مظهر الساعة.

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وقد صُنِع من هذه الساعة الرائعة 2000 قطعة فقط، ونُقش على الغطاء الخلفي لكل منها عبارة ONE OF 2000 أي "واحدة من 2000" .

3- "لومينورتوربيون جي أم تي-47 ملم لو سيينزياتو تي أم" Luminor Tourbillon GMT-47 Lo Schienziato TM من "أوفيسينبانيراي" Officine Panerai

مظهر الساعة الذي تغير بشكل كبير يتمتع بشخصية قوية، تبرز الآن عبر علبة مصنوعة من التيتانيوم Grade5 مع لمسة نهائية مصقولة بالرمل.

وتتمتع هذه الساعة بطابع شخصي وممتع الملمس بتطوره الخام. فقد عُزّز تأثيرها بالتباين البصري بين الإطار والتاج وذراع جهاز حماية التاجSafety Lock™ ، المصنوعين من الكاربوتك، وهي مادة أخرى تشتهر بطابعها الملحوظ ونغماتها المتجانسة. وعلى النقيض من هذا الطيف الأحادي اللون، فإن القرص الأخضر العسكري يؤدي دوراً مهماً. ما يجذب العين هو الحافة المحيطة بالأرقام العائمة وقرص الثواني الصغيرة وعداد الـ 24 ساعة ومؤشر احتياطي الطاقة. إنه مظهر جدديد تماماً فيما يتعلق بالقرص.

زُوّدت الساعة بحركة عيار P.2005/T ذات تعبئة يدوية مع وظيفة GMT وبحزام ثانِ من الفيلكرو الأسود مع تطريز رمادي بلون الفحم، ومشبك من التيتانيوم، وهي جزء من المجموعة التي تتضمن أيضاً مفك براغي، لتغيير الحزام وصندوقاً مصنوعاً من خشب الكرز المصقول بالرمل، مع شعار بانيراي محفور على الغطاء.

4- "إكسكاليبرديابولس إن ماكينا" Excalibur Diabolus in Machina من "روجيه دوبوي" Roger Dubuis

هي ساعة فريدة من نوعها وأحدث طراز تطرحه الدار هذا الربيع، تميز بلونها الأزرق ومينائها الذي يكشف عن الحركة، وهي تأتي مصنوعة من مادة Micro-Melt BioDur CCMTM المبتكرة، وتحتضن حركة عيار RD0107، مع توربيون محلق، وخاصية ارتجاع الدقائق، مع احتياطي طاقة نحو 60 ساعة. كما زُوّدت بسوار مصنوع من جلد العجل الثلاثي الأبعاد، تقاوم الماء حتى عمق 30 م.

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