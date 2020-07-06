تعرّفي على طريقة اختيار شريك حياتكِ المناسب حسب برجك

تلعب الأبراج دور بارز في العلاقات العاطفية لأنها تعتمد في الأساس على الصفات التي تجعل كل طرف يقع في حب الثاني ويتقبله. فالجميع يبحث عن الشريك المثالي باستمرار، ووجدت أن هناك أبراج بعينها نميل لها عند الوقوع في الحب لأنها مناسبة لنا وبسبب وجود صفات مشتركة بيننا. فتعرفي معنا على كيفية اختيار شريك حياتك حسب برجكك الفلكي.

برج الحمل

تتميز امرأة برج الحمل بالكثير من الصفات مثل كونها جريئة ومستقلة ولكنها غير صبورة وتشعر بالملل بسرعة. لهذا فهي بحاجة دائمًا للتجديد والمغامرة وليس هناك أفضل من رجل برج القوس ليكون شريكها، لأنه محب للمغامرة هو أيضًا. كما أن صفات البرجين إلى حد كبير متقاربة فكلاهما محبين للاستقلال والتحديدات في العمل وحياتهم الشخصية.أما إن كنت امرأة برج الحمل المتطلعة وتسعين دائمًا إلى تحقيق أهدافك، يمكنك أن تجدي السعادة بشكل أكبر مع رجل برج الأسد لأن كلاكما محب للاستقرار وتكوين العائلة. كما أنكم محبين للعمل وتريدون باستمرار تحقيق النجاح سواء في حياتكم الشخصية أو علاقتكم العاطفية.

برج الثور

امرأة برج الثور مميزة بولائها لجميع من حولها وشخصيتها الجذابة وثقتها بنفسها. لهذا يعد رجل برج السرطان هو أفضل شريك لها لأن كلاكما دائمًا تبحثان عن الأمان والاستقرار. وأيضًا يحب رجل برج السرطان أن يشعر شريكته بحبه وولائه لها وهذا كل ما تريده امرأة برج الثور في شريكها.وأيضًا يعد رجل برج العقرب مناسب للغاية لامرأة الثور لأنه شخص هادئ وصبور يمكنه تحمل حالة الغضب التي دائمًا ما تصيب امرأة الثور. كما أنه شخص شغوف وطموح وهذه الأشياء دائمًا تنجذب إليها امرأة برج الثور، كما أنه يمكن أن يقدم لها الدعم المستمر في حياتها خاصة في العمل.

برج الجوزاء

تبحث امرأة برج الجوزاء عن شخص لا يشعرها بالملل فهي تحب المرح والضحك باستمرار. لهذا يعد رجل برج الدلو هو الشريك المناسب لها، وذلك لأن كل منهما يحب أن يكون لديه مساحة شخصية في العلاقة العاطفية، كما ستتميز علاقتهما بالنجاح لأن كل واحد منهم يقوم بتشجيع الطرف الآخر على تطوير نفسه.

وأيضًا يعد رجل برج القوس مناسب للغاية لامرأة الجوزاء، لأنها كما تحدثنا من قبل تشعر بالملل بسرعة وأكثر ما يميز شخصية برج القوس أنه محب للحياة ودائم التجديد بكافة تفاصيل حياته. كما أنه متحدث جيد ولديه الكثير من الأصدقاء وشخصية اجتماعية من الدرجة الأولى وبالتالي لن تشعري بالملل أبدًا.

برج السرطان

امرأة برج السرطان عاطفية ومتقلبة المزاج تبحث دائمًا في العلاقة العاطفية عن الأمان، لهذا يمكن أن يناسبها برج الأسد لأنه لديك قلب حنون ويسعى إلى حماية الأشخاص المقربين له. كما يملك كلا البرجين الرغبة في بناء أسرة سليمة وعلاقة عاطفية ناجحة.

والاثنين دعم قوي لبعضهم طوال فترة العلاقة العاطفية.ويعد رجل برج الثور شريك رائع لأنه شخص صبور بما يكفي لتحمل التقلب المزاجي لامرأة برج السرطان.

كما أن كلا البرجين يملكون الذكاء الاجتماعي الذي يساعدهما في إنجاح علاقتهما ببعض مهما كانوا يواجهون صعوبات في حياتهم.

برج الأسد

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تتميز امرأة برج الأسد بالإبداع وشخصيتها المثيرة الجاذبة للإنتباه لجميع من حولها. ولكنها دائمًا تبحث عن الاستقرار والحب لهذا يعد رجل برج الحوت هو شريكك المناسب الذي يمكن أن يمنحها الشعور بالحب والأمان، خاصة وأن كلاهما يبحث عن الاستقرار في حياتهم.

ويعد أيضًا رجل برج الميزان شريك مناسب لك لأنه يمنحك الوقت والاهتمام بالأفعال والأقوال التي دائمًا ما تكوني بحاجة لها. كما أنه يشكل دعم مستمر لشريكته ويساعدها في الوصول إلى النجاح الذي تريده دائمًا.

برج العذراء

تبحث دائمًا امرأة برج العذراء على الشعور بالأمان خاصة في المستقبل وعلاقتها الأسرية، وهذا يمكن تحقيقه رجل برج الثور لأنه سيمنحها الحب والاستقرار والأمان مدى الحياة لأنه شخص لديه ولاء في الحب بشكل كبير. ولكن يمكن أن تعد المشكلة الوحيدة التي يمكن مواجهتها مع برج الثور أن كلاهما عنيد فيجب التعامل مع الأمر بهدوء وعقلانية.

ويعد أيضًا رجل برج الجدي شريك مناسب لامرأة برج العذراء لأنه قادر على مساعدتك في الوصول إلى أهدافك بسهولة. كما أنه شخص جاد يبحث عن علاقة عاطفية تساعده في تكوين أسرة وحياة مثالية ويحاول باستمرار تكون حياته مثالية.

برج الميزان

امرأة برج الميزان شخصية دبلوماسية وتبحث دائمًا عن الدعم في علاقتها العاطفية، لهذا يعد رجل برج الثور هو شريكها المثالي لأن شخصيتهم متقاربة خاصة وأنه سيقدم الدعم والولاء لها وكل كلمات الأطراء التي تريد سماعها. كما أن علاقتهم سوف تدوم لفترة طويلة لأنه يحبون الاستقرار في العلاقات العاطفية

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