بعد الحملة الأخيرة.. نصائح مهمة لمواجهة المتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

تسببت الحملة الإلكترونية الأخيرة ضد التحرش، في حالة من الجدل بالشارع المصري، وأعادت إلى الأذهان معاناة من يتعرضون لذلك في الطرقات أو حتى عبر السوشيال ميديا.

وفي ظل انتشار الحملة، نكشف للفتيات والسيدات كيف تتعاملين مع المتحرش.

ما هو التحرش؟

وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان، فإنه عبارة عن مضايقات في الشوارع، بكل بساطة "سلوك غير مرغوب فيه، سواء اعتداء لفظي أو جسدي أو مرئي على أساس الجنس أو ذات طبيعة جنسية والذي يحدث بغرض انتهاك كرامة شخص".

أمثلة على مضايقات الشارع

تعليقات جنسية صريحة، مهينة غير مرحب بها حول مظهرك، القيام بإيماءات مبتذلة، التهديد بإزالة قطعة ملابس، مثل الحجاب، متابعتك أو إعاقة طريقك، لمس أو انتزاع جنسي.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان عبدالله، الأخصائية النفسية، لـ"الخليج 365" أنه يجب على كل من تعرض للتحرش أن يبلغ والديه بما حدث، وأن يكون هناك حوار أسري بناء بين الأم وابنتها والأب وابنه لعلاج الأزمة.

وأضافت أن الحل الأمثل لمواجهة التحرش هو فضحه في الشارع علنا أمام الجميع، أو صفعه على الوجه، أو "شكه بدبوس"، ثم اللجوء للمارة، واقتياده إلى قسم الشرطة فورا، وتقدم بلاغا مع وجود شهود عيان وتحديد الزمان والمكان، وكل تفاصيل الواقعة.

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وطالبت البنات بعدم الصمت نهائيا، لأن ذلك يهدر حقها، ومواجهته بضربه بأي وسيلة كانت، إذا كان لديها القدرة على ذلك.

وكشف مينا حبيب مدرب دفاع عن النفس، بلقائه ببرنامج "هي وبس" على قناة "cbc"، كيفية أن تدافع الفتاة عن نفسها حال تعرضها للتحرش، مشيرا إلى أنه يجب على الفتاة أن تعمل على دعم قوتها مهما كانت قوة الشخص المتحرش.

وأضاف مينا: "إذا وصلتي لنقاط الضعف في جسم الانسان المتحرش ستعرفين كيف تتسببي في أذى الشخص، على سبيل المثال عن طريق ضرب المفاصل".

في حين أشار جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لـ"الخليج 365"، أن حالات التحرش سببها الرئيسي اضطراب سلوك الشخص.

وأضاف فرويز: "على من تتعرض للتحرش عدم التساهل في الأمر، بل عليك مواجهته فورا، أو طلب المساعدة ممن حولك، حتى يعرف أنه ارتكب خطأ كبيرا.

ونصح فرويز كل من تتعرض للتحرش، أن تبلغ والدتها شرط أن تمنحها الأمان ولا تعنفها، لأن ذلك قد يؤدي إلي مشاكل عديدة مثل التفكير في الانتحار، فقد الثقة بالنفس، الاكتئاب.

طريقة الإبلاغ

كانت جواهر الطاهر، محامية متخصصة في شئون المرأة، قد أكدت لـ"الخليج 365"، أن الإجراءات التي يجب على الفتاة اتخاذها حال تعرضها للتحرش، هي التوجه لأقرب قسم شرطة تابع لها للتبليغ عن الأمر.

وتتلقى الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، شكاوى التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عن طريق أرقام الهواتف المحمولة "0112697722، 0112677333، 0112697744" والشكاوى المكتوبة على فاكس "27927189".