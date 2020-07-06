محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي
الكوارع من الأكلات الدسمة المحببة لدى الكثيرين، وتختلف طرق طهيها وتناولها، لكن هل سألت يوما ماذا يحدث لجسمنا عند تناولها؟
يقول الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، إن الكوارع تتميز باحتوائها على مادة هلامية جيلاتينية من الكولاجين المفيد للبشرة والشعر، وتليين المفاصل وتقوية الأربطة.
وتابع: "كما تحتوي على قدر من الفسفور، ونسبة ضئيلة من الكالسيوم والبروتين، ولكن الإسراف في تناولها غير مفيد".
وأوضح أنه يجب أكل الكوارع دون إسراف كونها تحتوي على "الشغت" والألياف التي يصعب هضمها، وبها نسبة عالية من الدهون المشبعة، والسعرات الحرارية العالية، وهناك بعض طرق لطهيها قد تجعلها تعرض للبكتيريا، لذا يفضل طهيها عقب شرائها مباشرة وسلقها في ماء مغلي.
وحذر استشاري التغذية بعض الفئات من تناول الكوارع، مطالبا إياهم بأكلها في أضيق الحدود، وهم أصحاب الأمراض المزمنة كمرضى الضغط والقلب، ومن يعانون من السمنة لصعوبة التخلص من الدهون المشبعة التي تحتويها.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما يحدث للجسم عند تناول الكوارع.. واستشاري يحذر هؤلاء من أكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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