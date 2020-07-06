كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - تحرص معظم الفتيات على اختيار الشكل المناسب والمثالي لأظافرهن بحرص شديد، لتناسب شكل أصابعهن، وغالبا ما تفضلن اتباع أحدث صيحات الموضة، للحصول على أظافر أكثر طولا وجمالا.

وهناك أشكال متعددة للأظافر ما بين البيضاوية والمستديرة واللوزية والمربعة، وبحسب شكل الأصابع يمكن اختيار شكل الأظافر المثالي، ليمنح أصابعك مظهرا رائعا ومناسبا، فاختيار الشكل المناسب لأظافرك من الأمور المهمة التي تهتم بها الكثير من السيدات، إذ تعطي انطباعا للآخرين عنك.

وبدلا من الوقوع في حيرة لاختيار شكل الأظافر المناسب لك، يساعدك "الخليج 365. نت" في انتقاء شكل الأظافر المثالي حسب شكل الأصابع، لتضفي على إطلالتك أناقة وجاذبية.



أولا: الأظافر البيضاوية

الأظافر البيضاوية



إذا كنت تتمعتين بأظافر طويلة أو قصيرة، يمكنك اختيار شكل الأظافر البيضاوية، فهي خيار مناسب للكثير من السيدات، إذ تمنح أظافرهن أكثر طولا وجمالا، كما تضفي على إطلالتهن قدرا من الأنوثة والنعومة.

وتناسب الأظافر البيضاوية صاحبات الأصابع الطويلة، كما أنها من الأشكال الأكثر شيوعا بين السيدات.

تابعي المزيد: أبرز صيحات مناكير خريف 2020



ثانيا: الأظافر المربعة

الأظافر المربعة



إذا كنت تملكين أظافر عريضة وقصيرة الطول، وترغبين في إطلالة جريئة، يمكنك اختيار شكل الأظافر المربعة ذات الحواف حادة أو المنحنية، والتي تتميز بأنها لا تحتاج إلى بذل جهد كبير للحصول عليها، كما أنها صعبة الكسر وعملية.



ثالثا: الأظافر المستديرة

الأظافر المستديرة



تعد الأظافر المستديرة من أنسب وأسهل الطرق التي يمكنك تطبيقها في المنزل دون الحاجة إلى اللجوء لصالونات التجميل، كما أنها مناسبة لمختلف الأوقات والمناسبات.

وتناسب الأظافر المستديرة صاحبات الأظافر القصيرة والضيقة بشكل أكبر، ويمكنك تطبيق طلاء أظافر بسيط مع هذا الشكل من الأظافر، ليجعل أصابعك تبدو بشكل أنيق وناعم.

Advertisements

تابعي المزيد: أظافر عيون القطة الموضة الأبرز حالياً... هذه طرق اعتمادها



رابعا: الأظافر اللوزية

الأظافر اللوزية



تعد الأظافر اللوزية من أنسب أشكال الأظافر لصاحبات الأصابع الرفيعة، ويمكن الحصول عليها ببرد الأظافر جيدا من الجانبين لتلتقي بنقطة واحدة بالجزء العلوي للظافر.

وتعمل الأظافر اللوزية على إطالة الأظافر، وتمنحها مظهرا جماليا، كما تناسب صاحبات الأصابع الطويلة والقصيرة، كما تضفي على اليدين مظهرا أكثر أنوثة ونعومة.



خامسا: الأظافر المدببة

الأظافر المدببة



إذا كنت من صاحبات الأصابع الطويلة والرفيعة، وترغبين في إطلالة جذابة ومميزة، يمكنك اختيار شكل الأظافر المدببة.

تابعي المزيد: أجمل موديلات المناكير المناسبة للأظافر اللوزية