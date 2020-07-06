ارتداء الماسك بشكل يومي... مشاكل وحلول من الدكتور روي مطران

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - في ظل جائحة كورونا، تضطر النساء، لا سيما العاملات منهن، الى ارتداء ماسك الوجه بشكل يومي، ولساعات طويلة أحياناً. إلا أن ذلك يسبب للبشرة أضراراً ومشاكل عديدة، لا سيما إذا كانت من النوع الحساس، أو دهنية، أو تعاني من البثور وحب الشباب. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، أبرز المشاكل التي يسببها الماسك للبشرة وكيفية تفاديها من خلال نصائح يقدمها الاختصاصي في الأمراض الجلدية الدكتور روي مطران.



مشاكل شائعة يسببها الماسك لبشرة الوجه

مشاكل شائعة يسببها الماسك لبشرة الوجه



وفق الدكتور روي مطران، يؤدي ارتداء الماسك بشكل يومي، الى مشاكل عديدة للبشرة، لا سيما النوع الحساس منها والدهني، في مقدمها ظهور البثور، الاحمرار، تهيج البشرة، الحكة وغيرها... إلا أن نوعية الماسك تعزز كثيراً من مشاكل البشرة هذه في حال كان ذا نوعية متدنية. بالتالي، على المرأة أن تحرص على اختيار ماسك ذي نوعية جيدة، وذلك للحد من الأضرار الشائعة التي يسببها ماسك الوجه.

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كيفية تفادي الأضرار الناتجة من ارتداء الماسك

تفادي الأضرار الناتجة من ارتداء الماسك



يؤكد الدكتور روي مطران، أنه يجب ارتداء الماسك عند اللزوم وليس طوال الوقت. لكن في الأحوال كافة، يقول أنه بالإمكان تفادي الأضرار الناتجة من ارتداء الماسك على البشرة، لا سيما إن كانت المرأة تمتلك بشرة حساسة أو دهنية أو تعاني من البثور وحب الشباب. فإذا كنت تمتلكين بشرة حساسة، استخدمي مرطب الوجه قبل ارتداء الماسك، كونه يخلق حاجز حماية بين البشرة وبين الماسك. أما إذا كنت تمتلكين بشرة دهنية، عليك اتباع روتين عناية بالبشرة ملائم لنوع بشرتك، وأخذ العلاجات الروتينية اللازمة. مع ضرورة عدم التصاق الماسك بالبشرة واحتكاكه به بشكل كبير.



كيفية الحفاظ على بشرة صحية في ظل ارتداء الماسك

الحفاظ على بشرة صحية في ظل ارتداء الماسك



مع ضرورة ارتداء الماسك في ظل جائحة كورونا، خصوصاً بالنسبة للمرأة العاملة، ينصح الدكتور روي مطران، المرأة باتباع روتين عناية بالبشرة يرتكز على استخدام غسول للوجه ملائم لنوع البشرة، مرطب البشرة، كريم الوقاية من الشمس، وغيرها من مستحضرات العناية بالبشرة التي تتلاءم ونوع البشرة، مع الحرص على متابعة أي مشاكل تتعرض لها البشرة بسبب استخدام الماسك مع طبيب الأمراض الجلدية، فهو المخول الوحيد إعطاءها العلاجات المناسبة التي تحمي بشرتها من أي أضرار تلحق ببشرتها.

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