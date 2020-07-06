كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - زيت الزيتون يعد من أكثر المغذيات المهمة للشعر، لأنه يتميز بالعديد من الخصائص التي تجعله من أكثر الزيوت المهمّة للجمال والعناية بالشعر، حيث يحتوي على أكثر من عنصر مفيد في مكوناته. هذا بالإضافة إلى فوائده الكثيرة على الصحة.

أهم فوائد زيت الزيتون للحصول على شعر طويل:

زيت الزيتون لشعر طويل

يساهم زيت الزيتون في تطويل الشعر، لأنه غنيّ بالفيتامين هـ الذي يحارب تساقط الشعر، كما ينشّط الدورة الدموية ويقوّي بصيلات الشعر.



يحتوي زيت الزيتون على مواد مضادة للأكسدة، تساهم في ترطيب الشعر وتغذيته من الجذور.



يعد زيت الزيتون مضادا للبكتيريا، مما يوفّر الحماية للشعر وفروة الرأس وجعلها نظيفة وخالية من العدوى، كما يفيد في إزالة الحكة من فروة الرأس.



يحمل زيت الزيتون أيضاً خصائص مضادة للفطريات، مما يجعله قادرا على إزالة قشرة الشعر ومنعها من التجدد مرة أخرى.



زيت الزيتون يجعل الشعر أكثر نعومة بفضل الرطوبة التي يوفرها للشعر، والتي تدوم لفترة طويلة، كما يضيف اللمعان للشعر.

كيفية استخدام زيت الزيتون للحصول على شعر طويل

خلطة زيت الزيتون



وصفة زيت الزيتون لتطويل الشعر



طريقة التحضير:



ضعي القليل من زيت زيتون في كوب زجاجي (كميّة كافية لتغطية شعركِ بالكامل).



قومي بوضع الكوب في الميكرويف لمدّة 10 ثوان.



تأكّدي أنّ الزيت بات دافئاً وليس ساخناً جدّاً، وطبّقيه على جذور الشعر وأطرافه.



قومي بحني الرأس نحو الأمام والأسفل أو تمدّدي على السرير كي تدعي رأسكِ يتدلّى نحو الخلف باتجّاه الأرض. حافظي على هذه الوضعيّة لمدّة 4 دقائق متتاليّة، لكن لا تغسلي شعركِ قبل ساعتين.



طبّقي هذه الوصفة بشكلٍ يوميّ على مدى أسبوعين واستعدّي لرؤية فرق ملحوظ في طول شعركِ من 3 إلى 5 سنتيمترات.



ننصحك في المرة الأولى التي تستخدمين خلالها زيت الزيتون، تطبيق ملعقتين كبيرتين على الأكثر على شعرك بدايةً، للتأكد بعد دقائق من عدم وجود أي ردّة فعل سلبية أو حساسية.

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خلطة زيت الزيتون مع الأفوكادو والموز لتطويل الشعر

خلطة مفيدة





بفضل تركيبته الغنية بالمعادن، الفيتامينات، حمض الفوليك، مضادات الأكسدة وفيتامين اللوتين، يساهم الأفوكادو في تكثيف الشعر وتطويله ومنحه البريق واللمعان من الجذور وحتى الأطراف. كذلك الموز فهو يحتوي على فيتامينات أساسية لتغذية الشعر وتكثيفه.



طريقة التحضير:



إمزجي ثمرة واحدة من الموز بعد هرسها مع ثمرة واحدة من الأفوكادو وملعقتين من زيت الزيتون، اخلطي جيداً وطبقّي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه.

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خلطة زيت الزيتون مع العسل

العسل وزيت الزيتون





يحتوي العسل على مضادّات الأكسدة التي تحافظ على فروة الرأس وتحميها من القشرة، ويعيد إلى الشعر لمعانه وبريقه. كما يعتبر من أهم المكونات التي تغذّي بصيلات الشعر وتحفزّ إعادة نمو الشعر.



طريقة التحضير:



قومي بمزج زيت الزيتون مع كمية مناسبة من العسل وطبّقي الخليط على الشعر. اتركي الخليط مدة نصف ساعة ثم قومي بشطفه جيداً، وللحصول على نتائج جيدة يجب تكرار هذه الطريقة مرتين أسبوعياً.

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