كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - تحرص الكثير من الفتيات على تغيير شكل أظافرها، بوضع طلاء الأظافر، الذي يضفي على إطلالتها قدرا من الجمال والجاذبية، ومع تعدد أنواع وألوان طلاء الأظافر، يمكن تطبيقها بمختلف المناسبات والأوقات، ليمنحها إطلالة راقية ومثيرة.

ولتبدو أظافرك بطريقة أنيقة؛ عليك الاعتناء بها وتنظيفها قبل البدء في وضع طلاء الأظافر، وقبل وضعه يجب التأكد من إزالة ما تبقى من الطلاء السابق.

وتفضل معظم الفتيات تطبيق طلاء الأظافر البودرة، إذ يمكنه أن يمتد ما بين 3 إلى 4 أسابيع، كما أنه صحي وآمن على الأظافر، ويجف بسرعة بعد تطبيقه.

وخلال السطور التالية؛ يوضح لك "الخليج 365. نت" كيفية وضع طلاء الأظافر البودرة بطريقة سهلة وبسيطة.



أولا: تجهيز الأظافر جيدا

وضع طلاء الأظافر البودرة



قبل البدء في وضع طلاء الأظافر البودرة، عليك تجهيز منطقة الأظافر جيدا، وذلك إزالة أي جلد زائد حول الأظافر، وتأكدي من عدم وجود أي بقايا من الطلاء القديم وتنظيف الشقوق والزوايا بمزيل جيد بخلاف الأسيتون، لضمان استمرار الطلاء الجديد لفترة أطول.

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ثانيا: برد الأظافر

برد الأظافر



باستخدام مبرد أظافر مناسب، يمكنك تبريد أسطح أظافرك يدويا للوصول إلى الطول الذي ترغبين به، ثم استخدمي فرشاة مكياج عادية أو فرشاة أظافر في التخلص من أي بقايا أو زوايا حادة، والتأكد من نظافة الأظافر، والحصول على ملمس ناعم لها.

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ثالثا: تطهير الأظافر

وضع طلاء الأظافر البودرة



ضعي أظافرك في وعاء يحتوي على ماء فاتر، وصابون، ثم افركي أظافرك جيدا، أو استخدمي قطعة من القطن المغمور بسائل مطهر كالكحول أو معقم أظافر، ليساعدك على التخلص من أي بكتيريا أو أوساخ قد تتكون أسفل بودرة الطلاء بعد تطبيقها، وبالتالي تصبح الزوائد الجلدية مرنة.



رابعا: وضع طبقة من الطلاء الشفاف



قومي بوضع طبقة من الطلاء الشفاف على أظافرك، ثم اغمسيها بوعاء به بودرة طلاء الأظافر، وكرري هذه الخطوة 3 مرات، لضمان لون سميك يدوم لفترة طويلة.

واحرصي على الانتظار بين المرة والأخرى لمدة دقيقة واحدة، ثم أضيفي طبقة نهائية من الطلاء الشفاف، للحصول على لون للامع، يضفي على شكل اليدين مظهرا أنيقا.

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