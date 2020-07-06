الضفائر الفرنسية أفضل تسريحة صيفية على الإطلاق... اعتمديها بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - تعد الضفائر الفرنسية إحدى أجمل تسريحات الشعر الرومانسية وأكثرها ملاءمة لفصل الصيف، حيث تتماشى مع إطلالات المرأة كافة، ويمكنها اعتمادها سواء كانت ترتدي فستاناً أو جينزاً أو حتى إذا كانت متواجدة على الشاطئ. وللحصول على أجمل تسريحات الضفائر الفرنسية، تشكل النجمات مصدر الإلهام الرئيسي، فاستوحي منهن تسريحة الضفائر الفرنسية بمختلف أشكالها.



بيونسي

بيونسي



إذا كنت تتحضرين لإحدى المناسبات، تعد تسريحة الضفائر الفرنسية التي اعتمدتها النجمة بيونسي Beyoncé في إحدى إطلالاتها من أفضل الخيارات لك. فهي أنيقة وراقية وتسلط الضوء على ملامح وجهك، كونها ترتكز على سحب الجهة الأمامية من الشعر وجعلها على شكل ضفيرة في منتصف الرأس، فيما يتم سحب الجزء الخلف من الشعر عند أسفل العنق.

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دانيا راميريز

دانيا راميريز



أما إذا كنت ترغبين في تسريحة عملية جداً خلال الصيف، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الضفائر الفرنسية بأسلوب النجمة دانيا راميريز Dania Ramirez، فهي تجنبك التعرق وتوفر لك إطلالة مريحة، كونها ترتكز على جعل الشعر بكامله على شكل ضفيرة كبيرة تلف كامل الرأس.



فان بينغ بينغ

فان بينغ بينغ



في حال كنت من المحترفات في صنع الضفائر، جربي تسريحة الضفائر الفرنسية المزدوجة المستوحاة من النجمة فان بينغ بينغ Fan Bingbing. فهي تسريحة أنثوية أنيقة تلائم مختلف الأوقات، وتسلط الضوء على ملامح الوجه، كونها ترتكز على سحب الشعر الى الخلف وجعله على شكل ضفيرتين ملفوفتين.

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بليك ليفلي

بليك ليفلي



تُعتبر النجمة بليك ليفلي Blake Lively من أكثر النجمات عشقاً لتسريحة الضفائر الفرنسية، حيث تعتمدها في الكثير من إطلالاتها. فإذا كنت ترغبين في لوك صيفي حيوي وجذاب، استوحي منها تسريحة الضفائر الفرنسية، التي ترتكز على ضفيرة جانبية واحدة وكعكة منخفضة فوضوية.



شيريل كول

شيريل كول



إن كنت من صاحبات الشعر الطويل، استوحي تسريحة الضفائر الفرنسية من النجمة شيريل كول Cheryl Cole، والتي ترتكز على سحب الشعر الى الخلف وجعله على شكل ضفيرة طويلة فضفاضة، وهي تسريحة تضج أنوثة وجمالاً.

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