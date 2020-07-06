قفاطين صيفية من وحي فاطمة قنبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - تمتلك الممثلة فاطمة الزهراء قنبوع قرابة المليون ونصف متابع على حسابها الرسمي في إنستجرام، وتنشر من خلال صفحتها الكثير من الصور بإطلالات الأزياء المغربية الأنيقة؛ كالقفطان الذي يعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في المغرب، والذي يواصل تألقه عالميًّا، حيث لم يُزعزع عن عرش أرقى علامات الموضة العالمية لفساتين السهرة، وتسيَّد مشهد أناقة المرأة العربية عامةً.



القفطان التقليدي باللون السماوي

قفطان تقليدي باللون السماوي



للون الأزرق تأثير قوي يعكس الثقة على من ترتديه، ويبعث معاني المصالحة والسلام؛ لذا تأنقت فاطمة بقفطان أزرق مصمم بأكمام طويلة ومطرز بالفضي والأحمر، ومزين برسوم الزهور الصفراء والبرتقالية، وأكملت إطلالتها في هذا اللوك بتسريحة الشعر المنسدل مع المكياج القوي باللون الداكن، والذي ارتكز على مكياج السموكي للعين وطلاء الشفتين الأحمر.

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القفطان البرتقالي لمظهر عصري

قفطان برتقالي لمظهر عصري



يدل اللون البرتقالي في الأزياء على الحب والرحمة والمودّة للآخرين، بالإضافة لكونه يُعبّر عن حب الحياة بشكلٍ عام، ويعتبر من أكثر الألوان المناسبة لفصل الصيف، لذا اختارت فاطمة لإحدى إطلالاتها القفطان البرتقالي المصمم بقصة الكاب في الأكمام، والمطرز بالذهبي بطريقة عصرية أنيقة، ونسقته مع إكسسوارات فضية متوسطة الحجم وحذاء برتقالي بكعب، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي مع طلاء الشفتين البرتقالي؛ لإطلالة جريئة وعصرية.

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القفطان السماوي بموديل شبابي

قفطان شبابي باللون السماوي

بفضل تنظيم عروض الأزياء التي تُروّج للقفطان المغربي بشكل كبير، وتفنُن كبار المصممين المغاربة في تقديم تصاميم فاخرة ومميزة للقفطان، شاهدنا فاطمة بقفطان مميز مصمم من الأعلى بالتطريزات الزرقاء ومزين بحزام وتطريزات فضية، وتميز بأكمام عصرية جمعت التطريزات العلوية للتصميم مع القماش الشفاف وقماش القفطان الأساسي بطريقة مذهلة، ولجأت فاطمة لتسريحة الشعر الويفي مع المكياج الزهري؛ لإطلالة تجمع بين روح الشباب والأنوثة.

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إطلالات القفاطين البيضاء والبيج

قفطان بتدرجات الأبيض والبيج من فاطمة قنبوع



أطلّت فاطمة بالقفطان التقليدي بتدرجات اللونين البيج والأبيض، وارتدت قفطانًا أبيض عصريًّا مصممًا بقصة الأكمام الواسعة ومطرزًا بالفسفوري والذهبي، وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر الويفي والمكياج الزهري؛ لمظهر أنثوي مفعم بالأناقة، وفي إطلالة أخرى ظهرت بقفطان بيج تكسوه التطريزات الذهبية مع حزام فضي للخصر، وأكملت إطلالتها بالأقراط الذهبية الضخمة مع إكسسوار الشعر الذهبي؛ لإطلالة ملكيَّة، واستخدمت لمكياجها اللونين البني والزهري؛ لإطلالة ناعمة.

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عن فاطمة الزهراء قنبوع..

فاطمة الزهراء قنبوع



وُلدت الممثلة المغربية فاطمة في مدينة تازة، وشاركت منذ ٢٠١٣ حتى الآن بالكثير من الأفلام والمسلسلات، لا سيّما الأعمال الرمضانية، واشتهرت منذ مشاركتها في المسلسل الرمضاني "دار الغزلان" في موسميه الأول والثاني، وهي خريجة المعهد العالي للفنون.

تحب فاطمة الأزياء، وتتميز باختيار القفاطين المغربية الأنيقة.

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