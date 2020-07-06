شنط حمراء موضة 2020 للاطلالات الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - تبحث السيدات في موسم الصيف عن شنط بألوان جذابة وحيوية لتعتمدها ضمن اطلالاتها اليومية.

و برزت شنط بـ اللون الاحمر بقوة هذا العام لتكمل إطلالتك الجذابة في الصيف، ويمكن تنسيق الشنط الحمراء مع مختلف الأزياء.



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شنط مربعات أحمر وأبيض

LANVIN





برزت صيحات الشنط المربعات التي تجمع بين الأبيض والأحمر، والتي يمكن تنسيقها مع أزياء باللون الأبيض أو الأحمر أو البيج، مثل شنطة بربري Burberry وشنطة لانفان Lanvin.



كما قدمت ماركة مالبري Mulberry شنطة مربعات قماش بالأحمر والأبيض مع سلسلة معدنية طويلة.



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شنط جلد باللون الأحمر

PRADA





قدمت العديد من الماركات شنط جلد حمراء تجمع بين الرقي والعصرية، والتي يمكن اعتمادها في إطلالات العمل.



قدمت ماركة جيل ساندر Jil Sander شنط مميزة بالجلد الأحمر، سواء الشنطة متوسطة الحجم التي يتم حملها باليد أو الشنطة الرفيعة والطويلة.



وأعجبتنا الشنطة الصغيرة من برادا Prada والتي يتم حملها على الكتف لإطلالة أنيقة وجذابة.



يمكن اعتماد الشنط الجلد الحمراء مع أزياء باللون الأبيض أو الأسود أو البيج.





شنط حمراء بنقشات جلود الحيوانات

VERSACE



قدمت ماركة فيرساتشي Versace شنطة حمراء بنقشات جلود الحيوانات يمكن حملها باليد أو على الكتف.



شاهدي أجمل موديلات شنط حمراء من أشهر الماركات لتلهمك بتصاميم جذابة تناسبك في الصيف.

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