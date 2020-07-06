تنسيقات متنوعة للمحجبات من وفاء عز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - وفاء عز، يوتيوبر وإعلامية مهتمة بمجال الموضة والأزياء، وتمتلك شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث يتابعها من خلاله أكثر من مليون متابع، وتتميز وفاء بتنسيقاتها المتنوعة بالأساليب المختلفة، التي جمعنا لكِ أبرزها اليوم؛ لتتألقي بمظهر صيفي أنيق على غرارها.



خيارات التنورة البليسيه

التنورة البليسيه



التنانير البليسيه من الصيحات الرائجة بشكل كبير خلال المواسم المتنوعة، ولمواجهة الكثير من الفتيات صعوبات في تنسيقها، جمعنا لكُنّ عدة تنسيقات من وفاء عز، أبرزها اختيارُ التنورة البيضاء مع القميص الأزرق بالموديل البسيط، وارتداؤها للتنورة البليسيه باللون الرمادي مع بلوزة صفراء؛ لخيار عصري، وتنسيقها للتنورة البيج مع القميص الزهري؛ لمظهر عملي.

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إطلالات الفساتين بأسلوب الكاجوال

الفساتين بأسلوب الكاجوال



للفساتين المصممة بالموديلات الناعمة؛ ارتدت وفاء عز فستانًا أزرق ناعمًا مع بلوزة بيضاء بأكمام منفوخة، وأطلّت بفستان أخضر مصمم بقماش الدانتيل مع حقيبة وحجاب باللون الأصفر؛ لإطلالة عصرية، وظهرت بفستان بنفسجي ناعم مصمم بموديل أنيق وأنثوي، واختارت فستانًا أحمر واسعًا مرسومًا بالأزرق والأبيض، وآخر أبيض أكملته بحجاب رمادي منقوش.

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تنسيقات مختلفة للتنورة الواسعة

التنورة الواسعة



اعتمدت وفاء عز على خيارات التنانير الواسعة بطرق وموديلات مختلفة، فقد تجمّلت بتنورة جينز مع بلوزة سوداء مخططة لإطلالة حيادية، ونسقت تنورة زرقاء مع بلوزة بيضاء؛ لخيار مرح وشبابي، واختارت تنورة زهرية منفوشة مع بلوزة بيضاء ومعطف جينز؛ لمظهر مرح وشبابي مناسب لفصل الصيف، وتزينت بتنورة زهرية منفوشة مع قميص أبيض طويل؛ لزيّ أنثوي مميز، وتألقت بتنورة بيضاء منفوشة مع بلوزة طويلة باللون البرتقالي المزين بالأخضر والأبيض والبيج؛ لزيّ حيادي مميز.

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طرق اختيار وفاء عز للإكسسوارات مع خياراتها الكاجوال

إطلالات وفاء عز



تُنوِّع وفاء عز في طرق إكمال جمال إكسسواراتها وحجابها، وتختار الحجاب الأبيض مع كل الإطلالات؛ لتناسُقه مع كل الألوان، وتنسِّق الحجاب الملون مع الإطلالات المكونة من القطع البسيطة بذات ألوان الحجاب، كما تستخدم الحجاب الزهري أحيانًا لكسر لون الإطلالة، وتفضِّل وفاء اختيار الحقائب والأحذية المُكملة لألوان أزيائها وباللون الأبيض والزهري عند ارتدائها؛ لمظهر حيادي، وتحرص على ارتداء النظارات الشمسية بأنواعها عند الإطلالات النهارية؛ وذلك لتحمي عينيها من الأشعة فوق البنفسجية، وغيرها من الفوائد.