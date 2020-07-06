أحدث إطلالات البلوجر أميرة فرج لصيف ٢٠٢٠ للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - تفضِّل البلوجر أميرة فرج التماشي مع أبرز خطوط الموضة عند اختيار أزيائها المناسبة لكل الفتيات في عمرها، ولتنوع خياراتها؛ جمعنا لكنّ عدة إطلالات محتشمة بصيحات مختلفة مناسبة للفتيات العربيات في فصل الصيف، فاستوحين من هذه الخيارات ما يناسب قوامكنّ وشخصياتكنّ.



صيحة البناطيل الواسعة

البناطيل الواسعة



برزت صيحة البنطلونات الواسعة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، لذا تأنقت أميرة ببنطال بنيّ واسع مع بلوزة بيضاء ومعطف من الجينز الأزرق؛ لإطلالة شبابية بسيطة، وتجمّلت ببنطال أحمر واسع مع قميص أبيض تقليدي؛ لمظهر عملي أنيق، وتزينت ببنطال أسود واسع مع بليزر أبيض؛ لخيار رسمي بأسلوب شبابي.

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تنسيقات أميرة فرج لبنطلونات الجينز

بنطلونات الجينز



تفضل الكثيرات من الفتيات اختيار البنطلونات الجينز بأنواعها، وعن أميرة؛ فقد نسقت بنطالًا من الجينز الواسع لصيحة هذا العام مع قميص أبيض مزين بخطوط برتقالية وحجاب بذات درجة الخطوط؛ لمظهر عملي أنيق، واختارت بنطالًا من الجينز الواسع مع بلوزة سوداء وبليزر كاروهات باللونين الأبيض والأسود؛ لإطلالة حيادية، وجاءت بإطلالة شبابية مميزة بجمعها لبنطال الجينز الواسع مع بلوزة ملونة بطبعات الرسومات الكرتونية.

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طرق تنسيق التنانير في الصيف

التنانير



في فصل الصيف، تعتمد الكثيرات من الفتيات على خيارات التنانير الواسعة، ومنها ارتدت أميرة تنورة سوداء مزينة بزهور ملونة مع بلوزة وحجاب يكسوهما اللون الأسود؛ لمظهر حيادي مناسب للتجمعات البسيطة، وظهرت بتنورة سوداء بليسيه مع بلوزة بيضاء ومعطف جينز؛ لإطلالة حيادية، وأطلّت ببلوزة سوداء ناعمة مع تنورة بنية مزينة بأزرار؛ لخيار عصري.

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خيارات الفساتين الصيفية

الفساتين الصيفية



لارتداء الكثيرات من الفتيات المحجبات للفساتين الصيفية المحتشمة، اخترنا لكِ من وحي أميرة فرج فستانًا أحمر بربطة ناعمة للخصر، وفستانًا مزينًا من الأعلى بجيوب ضخمة؛ لمظهر صيفي هادئ، ويمكنكِ أيضًا أن تستوحي من البلوجر أميرة فرج فستانًا أبيض مزينًا برسومات حمراء وسوداء، وآخر أبيض مصممًا بمطاطات ناعمة؛ لإطلالة مريحة في الصيف.

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تنسيقات الحجاب والإكسسوارات لفصل الصيف

أميرة فراج



في فصل الصيف، تفضِّل أميرة اختيار الحجاب الأسود، سواء بأسلوب السادة أو المزين بخطوط ورسومات بيضاء، وتختار الحجابات العصرية مع إطلالاتها الحيادية؛ كحجاب أخضر مزين بالبيج والبرتقالي، أو حجاب أبيض تكسوه التطريزات الملونة، كما تفضِّل الحجاب الملون بدرجات ألوان أزيائها؛ لإطلالة متناسقة ومختارة بعناية، وتتجمل بالنظارات الشمسية؛ لحماية عينيها من الأشعة.