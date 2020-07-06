أساور ذهب أبيض من أحدث مجموعات المجوهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - لكل سيدة تبحث عن أساور ذهب أبيض لجلب الأنظار، لا بدّ من اختيار ما يليق مع أسلوبها؛ لأن السوار كغيره من المجوهرات؛ يضيف سحراً خاصاً على الملابس، كما يمنح لمسة راقية من الفخامة التي تليق بمناسبات وسهرات المساء، ولمسة عصرية لمناسبات النهار.



تصاميم أساور ذهب أبيض

أساور ذهب أبيض



برزت هذا الصيف مجموعة ساحرة من أساور الذهب الأبيض التي تنبض بالأنوثة والرقي؛ من خلال تكويناتها العصرية التي جعلت منها قطعة مجوهرات ترافق السيدة في يومياتها وحياتها بشكل عام؛ للحصول على طلّة ولا أجمل.

لاقت التصاميم المفتوحة والناعمة من الذهب الأبيض وأحجار الألماس بشكل الأميرالد والإجاصة رواجاً كبيراً لدى عاشقات الأساور اللواتي على اطلاع دائم على آخر صيحات الموضة العالمية.

أما السوار الرقيق بتصميم كلاسيكي والمفعم بالأنوثة في أناقة الذهب الأبيض وبريق أحجار الألماس؛ فقد برز خلال هذا الصيف متنوّع القصّات؛ ليرضي جميع الأذواق.

تبرز أيضاً تصاميم أساور طريفة للوجوه المبتسمة، والتي تتألّق ببريق الذهب الأبيض، خاصة في أناقة لافتة وجذّابة إلى أقصى الحدود.

يعتبر السوار الزخرفة الأساسية التي تستخدمها كل سيدة؛ للحصول على طلّة راقية، فنجد أن سوار الهلال المزدوج من الذهب الأبيض (عيار18 قيراطاً) مع رابطين متشابكين على شكل هلال من البلاتين المرصّع بالألماس قطعة فخمة وأنيقة لا مثيل لها في المناسبات المهمة.

أما السوار المصممّ على شكل 5 روابط متداخلة، فهو تصميم عصري بامتياز للسيدة التي تهوى العفوية والحيوية في طلّتها النهارية أو المسائية.

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أفضل اختيار موجود

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أساور ذهب أبيض



تعتبر أساور الذهب الأبيض من أفضل الخيارات في الإطلالات اليومية؛ وذلك لأنها تحمل أناقة ورقة لا مثيل لهما، لذلك فهي أفضل اختيار يجب أن يكون موجوداً في مجموعة مجوهرات كل فتاة وسيدة، خاصة أن الذهب الأبيض يمتلك جاذبية خاصة لا يضاهيها عنصر آخر في عالم المجوهرات، فهو يتألّق بسحر الفخامة والأناقة الملكية؛ ليزيّن إطلالة السيدة بأسلوب فاتن، وهذا ليس بعيداً عن السوار المميّز بتصميم النجوم مع جاذبية الذهب الأبيض، والذهب المطلي بالروديوم مع أحجار الألماس البرّاقة.

يجب ألا ننسى بالطبع التصاميم الرقيقة من وحي الزهور، أو على شكل مثلثات هندسية لافتة وجذّابة من الذهب الأبيض؛ لمزيد من التألّق والفخامة في الإطلالة.

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أساور ذهب أبيض





أما إذا كانت الفتاة أو السيدة تهوى الأساور الناعمة والبسيطة، فعليها اختيار سوار بتصميم قلب صغير ناعم من الذهب الأبيض والمرصّع بالألماس، كما بإمكانها اختيار السوار بشكل مبروم؛ يتميّز بالحلقات المتداخلة المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصّعة بالألماس.

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