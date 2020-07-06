هذه طريقة استخدام أجهزة تنظيف البشرة بالبخار وفرشاة تنظيف الوجه

العناية بالبشرة لا تقل أهمية إطلاقًا عن الاهتمام بصحة الجسم للحفاظ على نضارتها، ويفضل أن تصنعي لها روتينا وتهتمي بالتغذية الصحية وشرب الماء بكميات كافية، بالإضافة إلى العناية بتنظيف البشرة بشكل صحيح لإزالة بقايا الماكياج والملوثات البيئية المحيطة بنا والدهون الزائدة وإزالة طبقات الجلد الميت، لفتح مسام البشرة والتخلص من كل الأوساخ التي تعلق بها، في هذا المقال المقدم ، اعرفي طريقة استخدام جهاز تنظيف البشرة بالبخار وجهاز إزالة الرؤوس السوداء وفرشاة تنظيف الوجه.

طريقة استخدام جهاز تنظيف البشرة

تتعدد أنواع أجهزة تنظيف البشرة، فمنها فرش تنظيف البشرة الكهربائية، ومنها المصنوعة من السليكون والتي تُستخدم يدويًا دون الحاجة إلى أي مصدر كهربائي، فقط بطاريات صغيرة، ورغم اختلاف أشكالها وطرق استخدامها، فإنها جميعها تساعد على تنظيف البشرة وتتميز بسهولة التعامل.

وأغلب هذه الأجهزة مصممة بشعيرات دقيقة مختلفة الأطوال تستطيع الوصول إلى أعماق مسام البشرة من الداخل، لتنظيفها بعمق وتخليصها من أي شوائب أو أوساخ عالقة، كي تترك بشرتك صافية وناعمة ومثالية، وللحصول على أفضل نتائج عليك استخدامها مع غسول مناسب لنوعية بشرتك، وفي ما يلي سأعرفك بالتفصيل إلى طريقة استخدام كل منهما.

طريقة استخدام جهاز تنظيف البشرة بالبخار

أجهزة تنظيف البشرة بالبخار من أكثر الأجهزة فاعلية في تنظيف البشرة من الأعماق وتفتيح مساماتها بشكل مثالي، وتنشيط الدورة الدموية لها، والتخلص من الرؤوس البيضاء والسوداء ما يساعدك في الحصول على بشرة صافية، ويتميز جهاز تنظيف البشرة بالبخار عن غيره من الوسائل التقليدية أنه قادر على إنتاج أضعاف البخار الذي يساعد على فتح مسام البشرة وتنظيفها بعمق، وفي ما يلي اعرفي طريقة استخدامه:

أوصلي الجهاز بالكهرباء.

املئي المكان المخصص للمياه باستخدام الماء المفلتر.

أضيفي بعض الأعشاب الطبيعية المفضلة لك إلى الماء. ا

نتظري دقائق حتى تصل المياه إلى درجات الغليان ويتولد البخار.

ضعي وجهك في المكان المخصص له بالجهاز لمدة لا تقل عن عشر دقائق لتستفيدي من البخار المُولد.

مرري قطنة مبللة بماء الورد على بشرتك لغلق مسامها المفتوحة ولترطيبها. كرري عملية تنظيف البشرة بالبخار مرة أسبوعيًا حسب حاجة بشرتك.

طريقة استخدام جهاز إزالة الرؤوس السوداء

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الرؤوس السوداء من أكثر الأمور المزعجة التي تتعرض لها البشرة وتتسبب في ظهورها بشكل غير مستحب على الإطلاق، لذا يعد جهاز إزالة الرؤوس السوداء واحدًا من أفضل الأجهزة الفعالة التي تساعد على التخلص من الرؤوس البيضاء والسوداء بأسهل طريقة، إذ إنه يعمل على شفط الدهون وإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء، ويتميز هذا الجهاز بسهولة الاستخدام فما عليك سوى تمريره على أماكن تجمع الدهون ببشرتك، لا سيما عند الأنف ومقدمة الرأس والذقن، مع الانتباه إلى تمريره بخفة ولطف على البشرة دون ضغط، وفقًا للتعليمات المتبعة حسب نوعية جهازك، حتى لا يتسبب في إصابتك بكدمات ببشرتك، أو احمرار البشرة، خاصة إذا كنت من صاحبات البشرة الحساسة.

طريقة استخدام فرشاة تنظيف الوجه

فرش تنظيف البشرة من أهم الوسائل الفعالة لتنظيف البشرة من أعماقها، والتخلص من أي أتربة عالقة بها، والتي غالبًا ما تعمل باستخدام البطاريات أو عند توصيلها بالكهرباء وفقًا لمستويات سرعة مختلفة، يمكنك استخدامها مباشرة على الوجه وتحريكها دائريًا لضمان تنظيف البشرة من الأعماق، وغالبًا ما تأتي الفرشاة مع أكثر من ملحق لتقشير البشرة وسنفرة الوجه أو التدليك، للحصول على أفضل نتائج عن استخدامها، اتبعي الخطوات التالية:

ضعي غسول البشرة المناسب لنوع بشرتك.

حددي سرعة الفرشاة وفقًا لنوعية بشرتك.

مرري الفرشاة على جميع أنحاء بشرتك.

مرري قطنة مبللة بماء الورد الطبيعي على بشرتك لترطيبها.

كرري هذه الخطوات يوميًا قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

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