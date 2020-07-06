بعيدا عن "الجيم" في زمن كورونا.. طريقة بسيطة للتخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كثيرون يعانون من الدهون الزائدة بالجسم خصوصا عند منطقة البطن، ويسعون للتخلص منها بشتى الطرق، لكن مع ازدياد المخاوف من صالات الجيم، بات ركوب الدراجات من الخيارات الآمنة لخسارة الوزن.

يتم تخزين الدهون الحشوية حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس داخل تجويف البطن بالقرب من الأعضاء الحيوية، ويقول الخبراء أن الرجل بحاجة إلى إنقاص وزنه إذا كان محيط خصره يزيد عن 94 سم، أما المرأة فيجب أن تنقص وزنها إذا زاد محيط خصرها عن 80 سم، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

وسيزيد خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة تتعلق بدهون البطن بشكل كبير إذا كنت رجلاً يزيد قياس خصره عن 102 سم، أو امرأة يزيد محيط خصرها عن 88 سم.

ويعد النظام الغذائي جزءاً عاماً من خطة فقدان دهون البطن، لذلك لا تهمل هذا الجانب وتعتقد أن ركوب الدراجات وحده يمكن أن يُلغي الآثار السلبية للنظام الغذائي غير الصحي.

ويقلل ركوب الدراجات من دهون البطن، طالما أنك تمارس هذه الرياضة بانتظام ولفترة كافية، ولا يجب أن تقل مدة ركوب الدراجة والتمارين الرياضية الأخرى عن 30 دقيقة على الأقل في اليوم للتخلص من الكرش، ويشمل ذلك أيضاً المشي واليوغا والرقص في المنزل.

ويساعد تمرين ركوب الدراجات على حرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان المزيد من دهون البطن، وستكون عملية التمثيل الغذائي مرتفعة خلال الـ 12 ساعة القادمة، مما يعني حرق سعرات حرارية إضافية على مدار اليوم.