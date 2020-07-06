الامارات | متحدثة باسم الحكومة البريطانية تنعى رجاء الجداوي وتعزي المصريين

شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة باسم الحكومة البريطانية تنعى رجاء الجداوي وتعزي المصريين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجمة المصرية الراحلةرجاء الجداوي، وأعربت عن تعازيها للشعب المصري برحيلها.

وكتبت دياز بحسب صحيفة" اليوم السابع": "خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي أحزنني كثيرا خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التي تتحدث عنها، تعازي لعائلة الفقيدة وجميع العرب، ولاسيما الشعب المصري".

وأضافت: "فيروس كورونا لم ينته ولا تزال الأخبار تتوالى حول الأرواح التي يحصدها كل يوم، ولعل آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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