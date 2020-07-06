خبيرة الأبراج عبير فؤاد تكشف تفاصيل مفاجئة تحدث في أميركا اليوم 5 تموز

توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل مفاجأة تحدث لأمريكا اليوم.

وأوضحت خبيرة الأبراج أن اليوم الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠ يحدث خسوف القمر الجزئي عند درجة ١٣ من برج الجدي في تمام الساعة ٦:٤٨ ص. بتوقيت القاهرة (٤:٤٨ ص. بتوقيت جرينتش). على المستوى العالمى.

وأكدت أن تأثير الخسوف يعتبر سلبيا على الولايات المتحدة الأمريكية وقد يؤدي أيضا لخلافات دولية، على المستوى العام: (لكل الأبراج).

وأضافت إن تنافر القمر المكتمل في الجدي مع عطارد المتراجع في السرطان.. يؤدي إلى تزاحم في الأفكار وتعارض في المصالح بين الأشخاص.

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وأشارت إلى أن الخسوف يأتي مصحوبا بمربع فلكي بين "المريخ" و"عطارد" ويؤدي ذلك إلى قرارات متسرعة أو تصريحات متسرعة وكلمات مؤذية على مستوى الأفراد.

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