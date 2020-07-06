خبيرة الأبراج عبير فؤاد تكشف تفاصيل مفاجئة تحدث في أميركا اليوم 5 تموز

القاهرة - لايف ستايل
توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل مفاجأة تحدث لأمريكا اليوم.
وأوضحت خبيرة الأبراج أن اليوم الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠ يحدث خسوف القمر الجزئي عند درجة ١٣ من برج الجدي في تمام الساعة ٦:٤٨ ص. بتوقيت القاهرة (٤:٤٨ ص. بتوقيت جرينتش). على المستوى العالمى.
وأكدت أن تأثير الخسوف يعتبر سلبيا على الولايات المتحدة الأمريكية وقد يؤدي أيضا لخلافات دولية، على المستوى العام: (لكل الأبراج).
وأضافت إن تنافر القمر المكتمل في الجدي مع عطارد المتراجع في السرطان.. يؤدي إلى تزاحم في الأفكار وتعارض في المصالح بين الأشخاص.
وأشارت إلى أن الخسوف يأتي مصحوبا بمربع فلكي بين "المريخ" و"عطارد" ويؤدي ذلك إلى قرارات متسرعة أو تصريحات متسرعة وكلمات مؤذية على مستوى الأفراد.
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خبيرة الأبراج عبير فؤاد تكشف توقّعاتها لشخصية 4 تموز في علم الأرقام
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